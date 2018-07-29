Сыктывкарская участница шоу "Пацанки" ела червей и тараканов
Сыктывкарка Валерия Матвеева присоединилась к участницам телешоу "Пацанки". На днях 27-летняя жительница столицы Коми в эфире телеканала "Пятница" включилась в марафон, предполагающий трансформацию девушек с трудным характером в истинных леди.
На телешоу Лера поделилась со зрителями личной историей: в 15 лет она вместе с подружкой украла у парня телефон, подростковое хулигантство обернулось для нее судимостью и лишением свободы
- Моя мать очень хотела, чтобы меня закрыли. Я ее ненавижу, поскольку она не дала мне материнской любви, - с обидой в голосе рассказала Валерия в эфире шоу "Пацанки".
После чего на отношениях с родной матерью был поставлен крест. Режиссеры и продюссер телепроекта попытались помирить Леру с ее мамой: съемочная группа с героиней передачи приехали в гости к родительнице, но та даже не захотела разговаривать с дочерью.
- Мне есть ради чего жить - это моя дочь, ее зову Ариадна. Сегодня моя дочурка стыдится меня, поскольку я похожа на парня. Но я ничего не могу поделать, ведь я мама и папа - два в одном, - призналась сыктывкарская участница телепроекта.
Лера героически опустошила два ящика с противными насекомыми. Фото: скрин видео на сайте www.friday.ru
Продюссеры телешоу не случайно пригласили в проект Леру Матвееву - девушка заочно знакома с Ксенией Милас, еще одной участницей "Пацанок". Валерия и Ксения давно ведут борьбу за подписчиков в соцсети "Инстаграм", конкуренция в интернете переросла лютую ненависть между ними.
Враги сошлись на одном из испытаний в телешоу. Ксении и Валерии, как капитанам двух команд, предложили съесть тараканов, червей и личинок. Дело в том, что противные насекомые находились в трех стеклянных коробках, в двух из которых был спрятан код. Чтобы достатьу бумажку с кодом надо было очистить ящички от живности и наполнить ею свой желудок. Валерия Матвеева успешно справилась с заданием, но ее старания не принесли успеха команде. Увы, опустошенный ею ящик был пуст. Но сыктывкарка решила не сдаваться и удвоила свои достижения, съев содержимое еще одной стеклянной коробки.
В шоу с девушками работали стилисты и фотографы. Участницы в купальниках рассматривали себя в зеркало и говорили о своих недостатках, а эксперты красоты, напротив, рассказывали "пацанкам" об их достоинствах. Валерия Матвеева узнала, что у нее очень выразительный взгляд. "А если она отрастит волосы и покраит их в черный цвет, то будет похожа на Анжелину Джоли," - такое мнение высказала приглашенная модель.
За 40 минут, что шла передача Валерии предоставили массу возможностей узнать о себе много нового. И это дало есть импульс для переоценки самой себя.