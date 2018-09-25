В Сыктывкаре школьники взяли шефство над параолимпийской чемпионкой

СЕГОДНЯ 13:42 2018-09-25T13:58:32+03:00

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В проекте «Сам себе волонтер», который запустила газета «Комсомольская правда в Коми», новые участники – целый класс во главе с классным руководителем. Ребята стали настоящими тимуровцами: они убирают двор дома прославленной паралимпийской чемпионки Марии Иовлевой. Так ребята учатся доброте и волонтерству на конкретном примере. Историю школьников с хештегом #самсебеволонтер опубликовала учитель Татьяна Якимец.

«Сам себе волонтер» - это человек, который стремится делать добрые дела. А желание быть бескорыстным, щедрым и способным к сопереживанию, нужно закладывать с самого детства. Начинать следует с помощи и поддержки, в которой нуждаются многие, считает учитель Татьяна Якимец.

- Ученики 3А класса школы №9 хорошо учаться, посещают кружки и секции. Но ребята не забывают, что в мире есть те, кто нуждается в помощи. Еще в прошлом году, который в Коми был посвящен добрым делам, ребята начали исследовательскую работу о природе добра: что оно означает, для чего оно нужно? В этом году году они решили на конкретном примере окунуться в тему добра, - рассказала учитель Татьяна Николаевна.

Школьники предложили параолимпийской чемпионке Марии Иовлевой убрать ее двор от мусора, грязи и пыли. Спортсменка с радостью согласилась принять помощь ребят. В итоге, малыши, вооружившись перчатками, с энтузиазмом и космической скоростью расправились с большой кучей мусора на территории дома Марии.

Фото из архива героев статьи

- После ребята вручили ей свои подарки. Маша с интересом рассматривала всё, что ей подарили. Она поблагодарила каждого, а затем стала героиней фотосессии: все ученики стремились сделать фото с чемпионкой. Спортсменка рада вниманию, она даже провела для ребят мастер-класс. Эта встреча - начало дружбы Марии и третьеклассников. Ребята решили продолжить помогать спортсменке и радовать её: уборка листьев и снега около дома, приятные подарки, сделанные своими руками и просто тёплое и доброжелательное общение, - подытожила учитель.

Важно!

Чтобы вы или знакомый стал героем статьи, расскажите историю о добром поступке в соцсетях и поставьте хештег #самсебеволонтер. Она может быть опубликована «ВКонтакте», «Инстаграме» или «Фейсбуке». Вы можете поделиться с нами рассказами о подвижниках по телефону 8-904-239-39-82 или написать в сообщения группы vk.com/kp_komi. Мы также будем рады вашим письмам с фотографиями по адресу: 167031, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 149, каб. 322, проект «Сам себе волонтер».

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