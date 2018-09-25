2018-09-25T17:25:01+03:00
Общество

Инициатор установки щита с эмбрионом объяснила, зачем он необходим в Сыктывкаре

Инициатива православных не нашла поддержки у жителей Коми
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Фот Владилена Олофинского и Ульяны ЛяутовойФот Владилена Олофинского и Ульяны Ляутовой
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В Сыктывкаре на территории Кылтовского Крестовоздвиженского женского подворья установили деревянный щит с изображением эмбриона человека и надписью «Не убий». Композиция обрамлена искусственными цветами и лампочками, которые будут светиться в темное время суток. Инициатором установки арт-объекта, который призван напоминать людям, что аборт – это зло, стала православная активистка Ульяна Ляутова.

Идея установить инсталяцию против абортов в Сыктывкаре родилась у девушки в апреле, когда она прочитала в Интернете об акции противоабортного движения «Воины жизни» в Санкт-Петербурге.

- Венок был сделан православными активистами, которые ежегодно организуют крестный ход по водным каналам Санкт-Петербурга в день памяти Вифлеемских младенцев. Они сделали традицией изготавливать деревянный венок с горящими лампочками, где нарисован младенец и заповедь «Не убий». Увидев этот венок, я решила, что он необходим в столице Коми. Этот венок ребята отдали безвозмездно! - рассказала Ульяна Ляутова.

Фото из архива Ульяны Ляутовой

Фото из архива Ульяны Ляутовой

Вместе с другими православными она собрала деньги на пересылку и украшение композиции искусственными цветами. Уже в мае деревянный венок прибыл в Сыктывкар. Его протерли, ошкурили, изменили фон, очистили лампочки, подготовили к окраске и повесили на стену Храма Вознесения Христова в начале сентября. Сейчас решают вопрос с электичеством, поэтому возможно скоро инсталяция будет светиться в темноте.

Надо отметить, что инициатива православных не нашла поддержки у некоторых сыктывкарцев. Они посчитали, что арт-объект вызывает неоднозначную реакцию. Не все люди уверены, что против абортов нужно боротся такими методами:

- К негативу отношусь нормально, ибо знаю, что все люди, которые увидели венок, делятся на три категории. Первая - убежденные защитники детей до рождения, они одобрили мою идею, поддержали морально и финансово. Вторая часть людей - абсолютное большинство, они находятся посередине между добром и злом. Они думают: «Аборт - это убийство или обычная операция - дело каждого?» Венок призван склонить их на сторону добра и напомнить: «Да! Это убийство! Остановись, не делай этого». Третья категория людей - меньшинство. Именно они будут везде кричать, мол, это гадость, вы дураки, это мой выбор, как хочу, так и живу. Это нормальная реакция в любом благом деле. Всегда найдутся диванные критики, которым охота потрещать языком и выставить себя самым умным, на деле таким не являясь, - прокомментировала Ульяна.

Фото из архива Ульяны Ляутовой

Фото из архива Ульяны Ляутовой

Напомним, что активистка была инициатором установки креста у могил абортированных детей на кладбище в Нижнем Чове. На распятие прикрепили молитву о жертвах абортов с призывом каждому мимо проходящему помолиться о невинных душах.

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