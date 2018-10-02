В Прилузье в аварии на федеральной трассе выжили только водители

СЕГОДНЯ 11:50 2018-10-02T12:03:00+03:00

В результате столкновения Hyundai Solaris и Volkswagen Tiguan погибли пассажиры Hyundai. Фото: предоставлено ГИБДД по РК

"КП в Коми" выяснила подробности о пострадавших в трагическом ДТП

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Стали известны новые подробности о пострадавших в трагическом ДТП, в котором погибли три человека. Авария с летальным исходом произошла вчера, 1 октября. На 576 километре автодороги "Чебоксары-Сыктывкар" (Прилузский район) примерно в 14:38 столкнулись две иномарки Hyundai Solaris и Volkswagen Tiguan. Выжили только водители автомобилей. Погибли пассажиры Hyundai.

В аварии выжили только водители. Фото: предоставлено ГИБДД по РК

На данный момент виновный происшествия не установлен. Очевидцев страшной аварии тоже не удалось найти. В ГИБДД по РК предоставили информацию о пострадавших, сейчас они проходят лечение в больнице.

Находившаяся за рулем Volkswagen женщина примерно 53 лет получила травмы головы, перелом левого предплечья, перелом левого бедра, перелом правой голени и грудины.

Корейской иномаркой управлял мужчина 55 лет. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом костей правого предплечья, перелом голеностопных суставов.

В ГИБДД по Коми сообщили данные о погибших пассажирах Hyundai Solaris. Это мужчины 1970, 1962 и 1997 г.р. Все были пристегнуты ремнями безопасности.

Также известно, что никто из участников ДТП не был жителем Коми: в корейской иномарке находились уроженцы Чувашии, а немецким авто управляла жительница Кирова, она ехала из Коряжмы.