В Прилузье в аварии на федеральной трассе выжили только водители
Стали известны новые подробности о пострадавших в трагическом ДТП, в котором погибли три человека. Авария с летальным исходом произошла вчера, 1 октября. На 576 километре автодороги "Чебоксары-Сыктывкар" (Прилузский район) примерно в 14:38 столкнулись две иномарки Hyundai Solaris и Volkswagen Tiguan. Выжили только водители автомобилей. Погибли пассажиры Hyundai.
В аварии выжили только водители. Фото: предоставлено ГИБДД по РК
На данный момент виновный происшествия не установлен. Очевидцев страшной аварии тоже не удалось найти. В ГИБДД по РК предоставили информацию о пострадавших, сейчас они проходят лечение в больнице.
Находившаяся за рулем Volkswagen женщина примерно 53 лет получила травмы головы, перелом левого предплечья, перелом левого бедра, перелом правой голени и грудины.
Корейской иномаркой управлял мужчина 55 лет. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом костей правого предплечья, перелом голеностопных суставов.
В ГИБДД по Коми сообщили данные о погибших пассажирах Hyundai Solaris. Это мужчины 1970, 1962 и 1997 г.р. Все были пристегнуты ремнями безопасности.
Также известно, что никто из участников ДТП не был жителем Коми: в корейской иномарке находились уроженцы Чувашии, а немецким авто управляла жительница Кирова, она ехала из Коряжмы.