А у жильцов спросили? Жителей Коми наделили правом решать, будет ли в их доме вестись коммерческая деятельность

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-02T15:57:37+03:00

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Парламент Коми наделили жителей республики, проживающих в многоквартирых домах, правом самим решать вопрос о переводе нежилых помещений в жилые. Плюс здесь очевиден: нежилые помещения - подвалы и пустующие площади на первых этажах - нередко оказываются в руках коммерсантов, и рядовых граждан попросту не устраивает соседство с магазином, кафешкой или салоном красоты. Теперь коммерсанты не смогут занять территории в жилых домах без согласия собственников квартир.

Ранее предприниматели активно захватывали площади под бизнес по очень простой схеме: для этого необходимо было согласовать вопрос перевода нежилого помещения в жилое с местной администрацией. Если муниципальные власти давали на это добро, то коммерсант получал "лакомый кусочек" для ведения своего дела. В многоквартирных домах открывались фитнес-центры, салоны красоты, магазинчики и не только.

Сейчас, с принятием поправок в Жилищный Кодекс РФ, процедура значительно усложнилась. Теперь смену статуса помещения должны согласовать собственники квартир. Для дома, в котором несколько подъездов, для согласования перевода помещения из нежилого в жилое необходимо провести собрание собственников жилья (или их представителей). Кворум должен составлять 50% всех собственников дома и 2\3 собственников подъезда, в котором расположено данные площади. В случаях с одноподъездным домом - это 2\3 голосов собственников (или их представителей). Все участники собрания большинством голосов должны одобрить принятие данного решения. Помимо решения общего собрания необходимо получить письменное одобрение всех собственников помещения, примыкающих к переводимому.

Отметим, что новшество не распространяется на коммерческие организации, успевшие обосноваться в жилых домах. Закон обратной силы не имеет.

Вопрос был одобрен на комитетах Госсовета Коми и, скорее всего, будет принят на сегодняшнем внеочередном заседании сессии парламента республики.