Связь на высоте, в тайге и на воде: невыдуманные истории связистов

СЕГОДНЯ 08:12 2018-09-25T08:25:50+03:00

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Вряд ли кто-то из обладателей смартфонов задумывается о том, что радости мобильной связи – результат титанического труда связистов, которые устанавливают на Севере базовые станции. Порой, за обычным звонком телефона скрывается кропотливая и даже опасная работа. К 15-летию компании «МегаФон» в Коми мы предлагаем реальные истории, поведанные связистами и инженерами Сыктывкарского отделения. В этих рассказах, как и в жизни, есть место удивлению, трудностям, успехам, гордости и неудачам. Истории, которые вполне могут послужить сюжетами для фильма или книги «Как закалялась связь».

История №1. Связь на высоте.

Любители «бега над небесами» из США, Швеции, Германии, Белоруссии и России в 2017 году покорили наивысшую точку Уральских гор – гору Народная. Покорение таких высот всегда дается непросто – эмоции «зашкаливают»! Делиться ими сор всем миром участники марафона «ТрансУрал-2017» могли прямо с места событий – технические специалисты обеспечили надежный сигнал связи в самой в труднодоступном месте – на той самой горе Народная (1865 м). О беспрецедентном событии, когда оператор организовал связь в «глухих» высокогорных районах Республики, рассказывает Дмитрий Норматов.

До этого случая опыта организации связи в горах у нас не было, проект стал для нас настоящим вызовом, проверкой на прочность. Нам не сразу удалось взять высоту. В силу географических особенностей единственным решением была установка передвижной базовой станции. Сигнал передавался через спутник. Это и стало самой сложной задачей – поймать спутниковый сигнал в горах в «нелетную» погоду. Пока я с утра до глубокой ночи ловил связь и призывал «небесную канцелярию» о помощи, участники марафона то и дело проверяли свои телефоны. Помню, когда это, наконец, случилось: телефон и сеть нашли друг друга! Было время обеда, вдруг все стали звонить. Их счастью не было предела. Ведь сообщить, что у тебя все в порядке, поделиться эмоциями в такой сложной гонке – это очень важно.

Делиться эмоциями со всем миром участники марафона «ТрансУрал-2017» могли прямо с места событий – технические специалисты обеспечили надежный сигнал связи в самой в труднодоступном месте – на той самой горе Народная (1865 м).

История №2…. в тайге.

Чтобы связь была в каждом уголке Республики, специалисты используют разные технологии: где-то есть радиорелейные линии, где-то оптика тянется нитью вдоль железнодорожного полотна, но использование спутниковой связи в глухой тайге остается пока единственным гарантированно верным решением. Особенно это важно для людей, работающих вахтовым методом. Благодаря связистам, они имеют возможность переезжать с место на место вместе со своей «базовой станцией». Только за год «передвижные станции» сменили порядка десяти мест жительства. За их «прописку» отвечает руководитель по инфраструктуре Сыктывкарского отделения Евгений Бузулуцкий.

- Как поется в известной песне: их адрес не дом и не улица, их адрес… – тайга, которая простирается на сотни и тысячи километров по заболоченной местности, где нет дорог. Спасение для тех, кто был лишен связи с миром найдено. С помощью спутниковых решений и мобильных технологий мы соединили близких людей, несмотря на место работы сотрудников. И нас радует, что мы это сделали первыми среди операторов.

Мобильная связь, как связь с родными через много километров, особенно важна для людей, работающих вахтовым методом.

История №3. …и на воде.

Когда на телефон приходит смс о штормовом предупреждении, обычный человек думает о своей безопасности, а связист – еще и о том, чтобы не пропала сеть. Такая уж это профессия – обеспечивать связь при любых чрезвычайных ситуациях. Зачастую непредсказуемая погода в Коми устраивает специалистам испытания, но каждый раз они подтверждают статус профессионалов. Весной-2016 это было испытание большой водой, в c. Керчомья.

Андрей Гондаренко, менеджер по эксплуатации базовых станций.

Крупнейшее наводнение было вызвано беспрецедентным подъемом реки Вычегда. В первые же часы с начала наводнения нам стало ясно: паводок не рядовой, окрестности Керчомъи на глазах превращались в Венецию. Мы выехали на место затопления. Базовая станция оказалась во власти водной стихии, вне зоны доступа сети на несколько часов оказались более 500 абонентов. Всё это произошло внезапно, но мы успели мобилизовать технические резервы для обеспечения надежной работы мобильной связи и через несколько часов связь появилась.

Я и мои коллеги почти 1,5 месяца работали на воде. Мы передвигались на лодках, отключали и переносили оборудование, которое уходило под воду, и оберегали те узлы, которые отвечали за связь абонентов. Нами были подготовлены резервные источники электропитания с необходимым запасом топлива, организованы дополнительные аварийные бригады. Оценив риски, после окончания паводка мы перенесли БС в другое безопасное место. Теперь жители с. Керчомъя, и не только, в любое время года остаются на связи.