В Сыктывкаре восстановят советские вывески старинного здания

СЕГОДНЯ 16:11 2018-09-26T16:28:20+03:00

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Журналист и известный блогер Илья Варламов сообщил, что фонду «Внимание», основателем которого он является, удалось собрать деньги на восстановление советских неонеоновых вывесок Сыктывкаре. Они украшали дом в исторической части города больше полувека. Обветшавшие вывески, на которые не обращают внимание рядовые сыктывкарцы, скоро обретут новую жизнь благодаря российским энтузиастам.

На прошлой неделе в Сыктывкаре с дома №43 по улице Ленина сняли вывески. Сыктывкарцы подумали, что это происки федеральной торговой сети, которая планирует в скором времени обосноваться в этом здании. Однако, цель демонтирования объектов благородная: их снимут, чтобы привести в приличный вид. Скоро обновленные вывески будут радовать горожан.

- Всего там две вывески - «Бакалея» и «Гастроном». Обе они висят на старом жилом доме, построенном ещё в первой половине XX века. Все эти годы они медленно разрушались, и их вообще собирались демонтировать. Но благодаря сыктывкарским энтузиастам и вашим пожертвованиям совсем скоро они обретут вторую жизнь, - сообщает Илья Варламов.

Кстати, упоминания о доме №43 по Ленина в сентябре этого года с завидной регулярностью появляются в местных СМИ. Дело в том, что в старинном здании собираются открыть очередную торговую точку сети «Магнит». Люди против, ведь новый объект будет портить своим видом историческую часть города. К тому же перепланировка может негативным образом сказаться на целостности здания.

Справка

Фонд «Внимание» призван сохранить историческое наследие России. «Изуродованные разрозненными вывесками, глухими дверями, разрушенными балконами или просто брошенные на произвол судьбы исторические дома заслуживают нашего внимания. Мы верим, что вместе мы сможем обновить городские пространства, которые вновь станут радовать россиян» - говорится в программе проекта.