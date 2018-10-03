Юная школьница из Инты Дарья Громова претендует на корону "Мисс Первоклашка - 2018"

СЕГОДНЯ 09:35 2018-10-03T10:23:06+03:00

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В ряды участников фотоконкурса "Мисс и Мистер Первоклашка - 2018" включилась юная интинка Дарья Громова, ученица 1"а" класса школы №5. В свободное от учебы время Дарья занимается хореографией. Сегодня ее мама прислала фотографию и анкету в сообщения группы "Комсомольская правда в Коми" в соцсети "Вконтакте" ( vk.me/kp_komi ).

Мы уверены, что Дарью ждет большое будущее и от всей души желаем ей успехов в фотоконкурсе "КП в Коми".

А "Комсомолка" продолжает принимать фотографии на конкурс "Мисс и Мистер Первоклашка - 2018".

Условия конкурса просты:

1. Скачайте анкету, заполните ее и пришлите вместе с одной или несколькими фотографиями ребенка в сообщения группы "Комсомольская правда в Коми" с пометкой "Первоклашка!".Фотографии принимаются с 27 сентября по 10 октября.

2. С 11 октября по 29 октября на сайте www.komi.kp.ru пройдет голосование. Поставить лайки разрешается один раз в сутки, причем как за одного, так и за нескольких участников.

Итоги конкурса мы подведем 30 октября в 16:00.

Мальчики и девочки, набравшие наибольшее число лайков, получат отличные призы.

За 1 место - рюкзак ErichKrause, книги от магазинов Litera, Букинист и Территория, сертификат на 10 посещений в семейный клуб "Дружок", сертификат в детсткую комнату "Веселый крокодил" на 700 рублей;

За 2 место - рюкзак ErichKrause, книги от магазинов Litera, Букинист и Территория, сертификат на 2 посещения в семейный клуб "Дружок", сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.

За 3 место - рюкзак ErichKrаuse, книги от магазинов Litera, Букинист и Территория, скидка в размере 20% на каждое посещение семейного клуба "Дружок", сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.