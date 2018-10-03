"Меняем город вместе": согревающая энергетика летних снимков Ксении Куликовой
Проект "Меняем город вместе" продолжается. Сегодня с читателями "КП в Коми" поделилась своими снимками Ксения Куликова. Ее фотографии заряжают энергетикой лета, передают атмосферу чудесного и беззаботного отдыха в коми деревне.
Далеко, далеко на лугу посется ко..... ?Правильно, коровыФото: Предоставлено героем публикации
Напомним, народные фотовыставки будут организованы в самых многолюдных местах Сыктывкара: на автовокзале, железнодорожном вокзале в Юношеской и Национальной библиотеках. Проект "Меняем город вместе" продолжает принимать работы фотографов и фотолюбителей. Мы ждем: пейзажи, портреты сельских и городских жителей, сюжеты из деревенской жизни, фото промышленных гигантов.
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Отличный урожай!Фото: Предоставлено героем публикации
Норка лесного зверькаФото: Предоставлено героем публикации