"Меняем город вместе": согревающая энергетика летних снимков Ксении Куликовой

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-03T13:40:48+03:00

Солнце почти в зените - благодать. Фото: Предоставлено героем публикации

"КП в Коми" продолжает принимать фотографии для народной выставки

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Проект "Меняем город вместе" продолжается. Сегодня с читателями "КП в Коми" поделилась своими снимками Ксения Куликова. Ее фотографии заряжают энергетикой лета, передают атмосферу чудесного и беззаботного отдыха в коми деревне.

Далеко, далеко на лугу посется ко..... ?Правильно, коровыФото: Предоставлено героем публикации

Напомним, народные фотовыставки будут организованы в самых многолюдных местах Сыктывкара: на автовокзале, железнодорожном вокзале в Юношеской и Национальной библиотеках. Проект "Меняем город вместе" продолжает принимать работы фотографов и фотолюбителей. Мы ждем: пейзажи, портреты сельских и городских жителей, сюжеты из деревенской жизни, фото промышленных гигантов.

СпряталсяФото: Предоставлено героем публикации

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Отличный урожай!Фото: Предоставлено героем публикации