2018-10-03T13:40:48+03:00
Общество

"Меняем город вместе": согревающая энергетика летних снимков Ксении Куликовой

"КП в Коми" продолжает принимать фотографии для народной выставки
Алиса КОЗЛОВА
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Солнце почти в зените - благодать.Солнце почти в зените - благодать.Фото: Предоставлено героем публикации
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Проект "Меняем город вместе" продолжается. Сегодня с читателями "КП в Коми" поделилась своими снимками Ксения Куликова. Ее фотографии заряжают энергетикой лета, передают атмосферу чудесного и беззаботного отдыха в коми деревне.

Далеко, далеко на лугу посется ко..... ?Правильно, коровы Фото: Предоставлено героем публикации

Далеко, далеко на лугу посется ко..... ?Правильно, коровыФото: Предоставлено героем публикации

Напомним, народные фотовыставки будут организованы в самых многолюдных местах Сыктывкара: на автовокзале, железнодорожном вокзале в Юношеской и Национальной библиотеках. Проект "Меняем город вместе" продолжает принимать работы фотографов и фотолюбителей. Мы ждем: пейзажи, портреты сельских и городских жителей, сюжеты из деревенской жизни, фото промышленных гигантов.

Спрятался Фото: Предоставлено героем публикации

СпряталсяФото: Предоставлено героем публикации

Редакция "Комсомольской правды в Коми" принимает письма по адресу kp@kpkomi.ru, в сообщения группы "ВКонтакте", наши сотрудники готовы пообщаться с вами по телефону 8-922-277-36-29

Отличный урожай! Фото: Предоставлено героем публикации

Отличный урожай!Фото: Предоставлено героем публикации

Норка лесного зверька Фото: Предоставлено героем публикации

Норка лесного зверькаФото: Предоставлено героем публикации

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