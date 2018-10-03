Уроженец Коми стал участником шоу «Русский ниндзя» на Первом канале

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-03T16:18:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Уроженец Коми Иван Смирнов примет участие в самом экстремальном проекте Первого канала «Русский ниндзя». 29-летний мужчина поборется за пять миллионов рублей в легендарном шоу, которое имеет международную историю.

Экс-житель Емвы Иван Смирнов работает заместителем начальника воздушно-десантной службы в Невском спасательном центре МЧС России в Колпино. Молодой человек в сентябре вместе с сотнями смельчаков принял участие в отборочном туре во второй сезон популярного шоу «Русский ниндзя». Недавно стало известно, что Иван блестяще справился со всеми этапами и полосами препятствий и получил приглашение на телевизионный проект. В эту субботу, 6 октября, в парке «Патриот» в Москве он примет участие в съемках первой передачи нового сезона.

Отметим, что в шоу также попал сыктывкарский спортсмен-легкоатлет Александр Торопов. 23-летний парень не слышит с рождения, но это не мешает ему жить полной жизнью и заниматься любимым делом — бегом.

Справка

Это российская версия культового формата Ninja Warrior, шоу о сильных телом и духом (формат телекомпании Tokyo Broadcasting System (TBS)) приобрело мировую известность благодаря фирменной полосе препятствий, которая усложняется от этапа к этапу и которую венчает финальное испытание — «Гора Мидорияма». Главный приз проекта - 5 миллионов рублей.

На отборочной стадии соревнований участникам необходимо успешно преодолеть шесть препятствий, не сорвавшись в воду. Прохождение требует серьезной физической подготовки, и далеко не каждый, даже подготовленный, атлет способен дойти до конца. В полуфиналах полоса препятствий становится на порядок сложнее. Финал же разбит на три самостоятельных этапа, где к тому же действует ограничение по времени.