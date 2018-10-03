2018-10-03T16:15:14+03:00
Общество

Конец пробкам: в Сыктывкаре открыли для проезда улицу Первомайскую

А Стефановскую площадь вернули пешеходам
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: www.syktyvkar.wikimapia.org/photos/3Фото: www.syktyvkar.wikimapia.org/photos/3
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В Сыктывкаре сегодня после ремонта отрыли для движения улицу Первомайскую и вернули запрет на проезд по Стефановской площади. Об этом "КП в Коми" сообщили в УГИБДД по Сыктывкару.

Госавтоинспекция призывает сыктывкарских водителей планировать маршрут движения заранее, быть внимательными к требованиям дорожных знаков и соблюдать правила дорожного движения.

Дополнительно сообщаем, что ранее измененная организация дорожного движения на пересечении Октябрьского проспекта с улицей Катаева в связи с закрытием движения по улице Первомайской была переведена в прежний режим.

В ближайшее время на перекрестке Октябрьский проспект - улица Катаева транспортные и пешеходные потоки будут вновь разделены, и изменен режим работы светофорного объекта.

Уважаемые сыктывкарцы и гости столицы, будьте внимательны при проезде указанного перекрестка и руководствуйтесь сигналами светофора своего направления движения.

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