Конец пробкам: в Сыктывкаре открыли для проезда улицу Первомайскую
В Сыктывкаре сегодня после ремонта отрыли для движения улицу Первомайскую и вернули запрет на проезд по Стефановской площади. Об этом "КП в Коми" сообщили в УГИБДД по Сыктывкару.
Госавтоинспекция призывает сыктывкарских водителей планировать маршрут движения заранее, быть внимательными к требованиям дорожных знаков и соблюдать правила дорожного движения.
Дополнительно сообщаем, что ранее измененная организация дорожного движения на пересечении Октябрьского проспекта с улицей Катаева в связи с закрытием движения по улице Первомайской была переведена в прежний режим.
В ближайшее время на перекрестке Октябрьский проспект - улица Катаева транспортные и пешеходные потоки будут вновь разделены, и изменен режим работы светофорного объекта.
Уважаемые сыктывкарцы и гости столицы, будьте внимательны при проезде указанного перекрестка и руководствуйтесь сигналами светофора своего направления движения.