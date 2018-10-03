Женщина, чудом выжившая в смертельном ДТП в Прилузье, находится в реанимации

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-03T16:16:15+03:00

В ДТП погибли три пассажира Hyindai Solaris, все они были пристегнуты ремнями безопасности. Фото: ГИБДД по Коми

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Женщина, чудом выжившая в смертельном ДТП в Прилузском районе, находится в реанимации. Состояние второго пострадавшего оценивается как средней тяжести.

Напомним, 1 сентября при столкновении иномарок Hyundai Solaris и Volkswagen Tiguan погибли трое мужчин, а водители автомобилей с серьезными травмами были госпитализированы в Прилузскую районную больницу. Авария произошла на 576 километре федеральной трассы "Чебоксары-Сыктывкар".

В аварии чудом выжили водители автомобилей. Фото: ГИБДД по РК

Женщина примерно 53 лет управляла автомобилем Volkswagen, в результате аварии она получила травмы головы, перелом левого предплечья, перелом левого бедра, перелом правой голени и грудины. Сейчас она находится в реанимации, медики оценивают ее состояние как тяжелое и стабильное.

Корейской иномаркой управлял мужчина 55 лет. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом костей правого предплечья, перелом голеностопных суставов. Пострадавший помещен в хирургическое отделение, его состояние характеризуется как средней тяжести.

В ГИБДД по Коми сообщили данные о погибших пассажирах Hyundai Solaris. Это мужчины 1970, 1962 и 1997 годов рождения. Отметим, что ни один из участников ДТП не являлся жителем Коми: в Hyundai находились уроженцы Чувашии, а Volkswagen управляла жительница Кирова, она ехала из Коряжмы.