Роспотребнадзор Коми проверит, насколько комфортны условия труда для наших граждан

СЕГОДНЯ 16:40 2018-10-03T16:45:49+03:00

Люди не должны замерзать на рабочем месте - это требование санитарного законодательства. Фото: www.mogilevnews.by

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В Коми с приходом холодов региональное управление Роспотребнадзора усиливает надзор на микроклиматом на рабочем месте. Будут проходить проверки организаций и предприятий на соответствие условий труда санитарным требованиям.

Микроклимат рабочего места или производственного помещения характеризуется такими понятиями, как температура воздуха в помещении, влажность и скорость движения воздуха, а также температурами окружающих поверхностей.

"Микроклимат является основным фактором, от которого зависит состояние здоровья и работоспособность человека. При неблагоприятных условиях труда ухудшается самочувствие работника, снижается его производительность труда. Нередко это приводит к простудным заболеваниям и нарушениям состояния здоровья людей," - говорится об важности микроклимата на официальном сайте Роспотребнадзора по Коми.

Законодательно требования к показателям микроклимата запкреплены СанПиНом. В частности, в нормативном акте установлено, что в холодное время года температура в офисных помещениях и на предприятиях должна варьироваться в пределах от +18 до +22 С. Температура поверхностей не должна опускаться ниже +15С, влажность воздуха должна составлять 40-60%, скорость движения воздуха в помещениях установлена в пределах от 0,3 до 0,1 метра в секунду.