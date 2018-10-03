Гимназист Сергей Сафронов - претендент на титул "Мистер Первоклассник -2018"

СЕГОДНЯ 17:25 2018-10-03T17:33:40+03:00

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С каждым днем ширится круг участников фотоконкурса "Мисс и Мистер Первоклашка -2018!". Сегодня "КП в Коми" знакомит читателей с Сергеем Сафроновым, учеником 1"б" класса гимназии №2. Этой осенью Сергей смело шагнул в увлекательный мир знаний, но, несмотря на сложную программу гимназического класса, мальчик успевает заниматься мини-футболом и рисованием.

Сергей Сафронов - еще один участник конкурса "Мисс и Мистер Первоклашка - 2018!"Фото: Предоставлено героем публикации

Молодец! Мы от всей души желаем Сергею Сафронову спортивных наград, успехов в учебе, творчестве и конкурсе "Мисс и Мистер Первоклашка-2018!"

А "Комсомолка" продолжает принимать фотографии на конкурс "Мисс и Мистер Первоклашка - 2018".

Условия конкурса просты:

1. Скачайте анкету, заполните ее и пришлите вместе с одной или несколькими фотографиями ребенка в сообщения группы "Комсомольская правда в Коми" () с пометкой "Первоклашка!".Фотографии принимаются с 27 сентября по 10 октября.

2. С 11 октября по 29 октября на сайте www.komi.kp.ru пройдет голосование. Поставить лайки разрешается один раз в сутки, причем как за одного, так и за нескольких участников.

Итоги конкурса мы подведем 30 октября в 16:00.

Мальчики и девочки, набравшие наибольшее число лайков, получат отличные призы.

За 1 место - рюкзак ErichKrause, книги от магазинов Litera,Букинист и Территория, сертификат на 10 посещений в семейный клуб "Дружок", сертификат в детсткую комнату "Веселый крокодил" на 700 рублей;

За 2 место - рюкзак ErichKrause, книги от магазинов Litera,Букинист и Территория, сертификат на 2 посещения в семейный клуб "Дружок", сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.

За 3 место - рюкзак ErichKrаuse, книги от магазинов Litera,Букинист и Территория, скидка в размере 20% на каждое посещение семейного клуба "Дружок", сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.