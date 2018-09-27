По Сыктывкару ездит легендарный спорткар, который любят в Голливуде

СЕГОДНЯ 13:15 2018-09-27T13:36:43+03:00

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В Сыктывкаре очевидцы заметили дорогой и довольно редкий для столицы Коми Ford Mustang— культовый автомобиль класса со спортивным или стилизованным под спортивный дизайном. Это пятое поколение машины, поэтому цены на него стартуют от миллиона рублей.

Ford Mustang, который в мире автолюбителей является символом мощности, появился в Сыктывкаре не так давно. Но очевидцы время от времени пишут, что видели на той или иной локации крутое авто с питерскими номерами. Вообще, Ford Mustang становился героем таких голливудских фильмов, как «Форсаж», «Джон Уик», «Смертельная гонка». В каждой из этих картин Mustang был символом мощи и скорости

Конечно, для столицы Коми Mustang - редкость. Однако, мощное авто за миллион рублей не может затмить Porsche Cayenne III S, которое время от времени видят на парковке «Макси». Вообще, новости о редких авто в Сыктывкаре не без помощи соцсетей разносятся молниеностно.

Так, в июне звездой интернета в столице Коми стал кабриолет Volkswagen бомбического окраса «мистический хром». Когда сыктывкарцы наблюдали его в разных частях Сыктывкара, то фотографировались с авто, как с некой городской достопримечательностью. А в прошлом году в столице Коми заметили иномарку премиум-класса «Aston Martin Rapid» цена на которую, на секундочку, составляет 17 миллионов рублей.