В Сбербанке прошла встреча глав муниципальных образований Коми
Главы всех городов и районов региона собрались в центральном офисе Коми отделения Сбербанка в Сыктывкаре, чтобы обсудить взаимодействие финансового учреждения с муниципальными образованиями. Открывая мероприятие, Управляющий Коми отделением Андрей Пушкарев, выразил надежду, что диалог окажется продуктивным и положит начало новой традиции по проведению регулярных встреч в таком составе.
Открывая мероприятие, Управляющий Коми отделением Андрей Пушкарев, выразил надежду, что диалог окажется продуктивным и положит начало новой традиции по проведению регулярных встреч в таком составе.
Во время семинара речь зашла об организации работы финансового учреждения с физическими и юридическими лицами на территории региона, проекте «Финансовая грамотность», новой оперативной модели обслуживания корпоративных клиентов, специальных предложениях банка для представителей малого и микробизнеса, условиях льготного кредитования в рамках государственных программ.
Во время семинара речь зашла об организации работы финансового учреждения с физическими и юридическими лицами на территории региона.
Особый интерес вызвала информация о возможности реализации инвестиционных проектов по схеме заключения концессионных соглашений, направленных на развитие социально-экономической сферы.
По итогам обсуждения вопросов и кейсов был достигнут ряд договоренностей и запланированы мероприятия, направленные на развитие эффективного взаимодействия по улучшению качества предоставления услуг населению и представителям бизнеса.
- Под развитием отношений мы понимаем разноплановое сотрудничество между банком и муниципальными образованиями, включая проведение совместных мероприятий, реализацию проектов, на условиях государственно-частного партнерства, участие в инвестиционных и социальных проектах региона, а также меры поддержки и развития бизнеса на территории республики, - отметил Управляющий Коми отделением Андрей Пушкарев, подводя итоги мероприятия.
Особый интерес вызвала информация о возможности реализации инвестиционных проектов по схеме заключения концессионных соглашений, направленных на развитие социально-экономической сферы.