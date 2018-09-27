2018-09-27T17:36:49+03:00
Общество

В Сбербанке прошла встреча глав муниципальных образований Коми

Сбербанк и республика перешли на новый уровень сотрудничества, направленный на развитие каналов обслуживания клиентов и поддержку бизнес-сообщества.
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Главы всех городов и районов региона собрались в центральном офисе Коми отделения Сбербанка в Сыктывкаре, чтобы обсудить взаимодействие финансового учреждения с муниципальными образованиями.Главы всех городов и районов региона собрались в центральном офисе Коми отделения Сбербанка в Сыктывкаре, чтобы обсудить взаимодействие финансового учреждения с муниципальными образованиями.
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Главы всех городов и районов региона собрались в центральном офисе Коми отделения Сбербанка в Сыктывкаре, чтобы обсудить взаимодействие финансового учреждения с муниципальными образованиями. Открывая мероприятие, Управляющий Коми отделением Андрей Пушкарев, выразил надежду, что диалог окажется продуктивным и положит начало новой традиции по проведению регулярных встреч в таком составе.

Открывая мероприятие, Управляющий Коми отделением Андрей Пушкарев, выразил надежду, что диалог окажется продуктивным и положит начало новой традиции по проведению регулярных встреч в таком составе.

Открывая мероприятие, Управляющий Коми отделением Андрей Пушкарев, выразил надежду, что диалог окажется продуктивным и положит начало новой традиции по проведению регулярных встреч в таком составе.

Во время семинара речь зашла об организации работы финансового учреждения с физическими и юридическими лицами на территории региона, проекте «Финансовая грамотность», новой оперативной модели обслуживания корпоративных клиентов, специальных предложениях банка для представителей малого и микробизнеса, условиях льготного кредитования в рамках государственных программ.

Во время семинара речь зашла об организации работы финансового учреждения с физическими и юридическими лицами на территории региона.

Во время семинара речь зашла об организации работы финансового учреждения с физическими и юридическими лицами на территории региона.

Особый интерес вызвала информация о возможности реализации инвестиционных проектов по схеме заключения концессионных соглашений, направленных на развитие социально-экономической сферы.

По итогам обсуждения вопросов и кейсов был достигнут ряд договоренностей и запланированы мероприятия, направленные на развитие эффективного взаимодействия по улучшению качества предоставления услуг населению и представителям бизнеса.

- Под развитием отношений мы понимаем разноплановое сотрудничество между банком и муниципальными образованиями, включая проведение совместных мероприятий, реализацию проектов, на условиях государственно-частного партнерства, участие в инвестиционных и социальных проектах региона, а также меры поддержки и развития бизнеса на территории республики, - отметил Управляющий Коми отделением Андрей Пушкарев, подводя итоги мероприятия.

Особый интерес вызвала информация о возможности реализации инвестиционных проектов по схеме заключения концессионных соглашений, направленных на развитие социально-экономической сферы.

Особый интерес вызвала информация о возможности реализации инвестиционных проектов по схеме заключения концессионных соглашений, направленных на развитие социально-экономической сферы.

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