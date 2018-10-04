"Мисс и Мистер Первоклашка - 2018!": Кирилл Томашевский из Инты - будущий чемпион по самбо

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-04T15:06:17+03:00

"КП в Коми" принимает фотографии юных школьников в сообщениях в группе "Вконтакте"

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"КП в Коми" знакомит читателей с новым претендентом на титул "Мистер Первоклассник -2018!" - это Томашевский Кирилл из Инты. Этой осенью Кирилл стал учеником 1"а" класса школы № 8. Юный школьник с увлечением учится в школе, а в свободное от уроков время занимается самбо и играет в оркестре народных инструментов.

Редакция "КП в Коми" желает Кириллу больших творческих успехов, побольше хороших оценок и высоких спортивных достижений! И пусть Кириллу повезет в конкурсе "Мисс и Мистер Первоклашка - 2018!".

А "Комсомолка" продолжает принимать фотографии на конкурс "Мисс и Мистер Первоклашка - 2018".

Условия конкурса просты:

1. Скачайте анкету, заполните ее и пришлите вместе с одной или несколькими фотографиями ребенка в сообщения группы "Комсомольская правда в Коми" (vk.me/kp_komi) с пометкой "Первоклашка!".Фотографии принимаются с 27 сентября по 10 октября.

2. С 11 октября по 29 октября на сайте www.komi.kp.ru пройдет голосование. Поставить лайки разрешается один раз в сутки, причем как за одного, так и за нескольких участников.

Итоги конкурса мы подведем 30 октября в 16:00.

Мальчики и девочки, набравшие наибольшее число лайков, получат отличные призы.

За1 место - рюкзак ErichKrause, книги от магазинов Litera,Букинист и Территория, сертификат на 10 посещений в семейный клуб "Дружок",сертификат в детсткую комнату "Веселый крокодил" на 700 рублей;

За2 место - рюкзак ErichKrause, книги от магазинов Litera,Букинист и Территория, сертификат на 2 посещения в семейный клуб "Дружок",сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.

За 3 место - рюкзак ErichKrаuse, книги от магазинов Litera,Букинист и Территория, скидка в размере 20% на каждое посещение семейного клуба "Дружок", сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.