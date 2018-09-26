В Сыктывкар приедет звезда шоу «Танцы» на ТНТ

26 Сент. 14:15 2018-09-27T14:44:04+03:00

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В Сыктывкаре в конце октября состоится конкурс «Лучший танцор года – 2018». Хедлайнером события станет звезда проекта «Танцы на ТНТ» - Владислав Ким: он будет не только судить мастерство участников, но и проведет для всех желающих мастер-класс. Об этом порталу «Комсомольская правда в Коми» рассказал продюссер и директор конкурса Саркис Шакарян.

Конкурс «Лучший танцор года», который пройдет в концертном зале Гимназии искусств на улице Печорской в Сыктывкаре 20 октября, призван собрать танцевальные сливки общества на одной сцене. Оказывается, такой конкус проходит в 40 городах России, в каждый из которых приезжает танцевальная знаменитость.

Так, Сыктывкар посетит Владислав Ким – танцор, который стал одним из феноменом второго сезона мегапопулярного проекта канала ТНТ «Танцы». Выбор города обусловлен тем, что в столице Коми представлено много коллективов, танцующих в стиле хип-хоп – любимом направлении Владислава Кима. Таким образом, 23-летний танцор займет почетное место в жюри, а также проведет бесплатный мастер-класс для сыктывкарцев.

По словам Саркиса Шакаряна, в Сыктывкар также едет звезда телепроекта «Фабрика звезд-5» Антон Пануфник. Дело в том, что в столице Коми параллельно с конкурсом «Танцор года» состоится и вокальный конкурс. Что примечательно, вход на песенный и танцевальный конкурсы свободный для всех горожан.

Конкурс «Танцор года» проходит в Сыктывкаре уже не в первый раз. В прошлом году он проходил на сцене КЗ «Ренова». Тогда лавры победителя достались спортивно-танцевальному клубу имени олимпийской чемпионки Юлии Чепаловой. В этом году по просьбе танцоров конкурс проведут в зале Гимназии искусств, потому что там есть залы и для репетиций, и для переодевания. Подробно о проекте вот тут.