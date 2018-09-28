Сыктывкарец поборется за пять миллионов в шоу Первого канала «Русский ниндзя»

СЕГОДНЯ 11:03 2018-09-28T11:30:49+03:00

Александр Торопов ничего не слышит с рождения, но это не помешало ему с блеском обойти соперников

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Сыктывкарец прошел отбор на второй сезон шоу «Русский ниндзя», который стартует на Первом канале уже 7 октября. Александр Торопов ничего не слышит с рождения, но это не помешало ему с блеском обойти соперников. 23-летний парень стал живым доказательством того, что ограниченные возможности не означают отсутствие безграничных способностей.

Финальный кастинг на международный проект Ninja Warrior Russia, который проходит на платформе Первого канала, состоялся в начале сентября в Москве. В нем участвовали четыре спортсмена из Сыктывкара - Иван Балясников, Яков Шадрин, Александр Торопов и Ростислав Лапин, которые прошли все этапы в установленное нормативом время. Буквально на днях стало известно, что Александр Торопов прошел в финальный этап шоу «Русский ниндзя». Скоро спортсмен снова отправится в Москву, где 3 и 4 октября наряду с сильнейшими спортсменами он будет проходит полосу препятствий под прицелами десятков телевизионных камер. Уже в следующее воскресенье, 7 октября, первая передача выйдет в эфир.

Фото из архива Ивана Баляникова

По словам Александра, он ничуть не волнуется перед первыми в своей жизни телевизионными съемками. Может быть дело в том, что спортсмену не раз приходилось выступать на соревнованиях высокого уровня. В 2017 году стал серебряным призером Чемпионата России в Саранске в беге на дистанции 100 метров. Он вполне мог поехать на Сурдлимпийские игры, но не поехал, так как получил травму. Зато теперь Александр тренируется в составе сборной России. Этой зимой он будет проходить отбор на чемпионат мира, который состоится в Эстонии, а через два года попытается попасть на Сурдлимпийские игры в Токио.

- Когда продюсеры сообщили, что я прошел в финал, я, конечно, был рад. Но я сомневался, что пройду, потому что конкуренция была очень высока.Я мечтаю дойти до финала шоу и победить. Я буду очень стараться! , - признался юноша.

Вместе с целеустремленным сыктывкарцем в Москву поедет его товарищ по тренировкам и друг Илья Штанько, который станет для спортсмена группой поддержки. Его девушка, друзья и родители будет держать кулаки за Александра дистанционно, расположившись у экранов телевизора.

По словам юноши, глухота не мешает ему, он живет полной жизнью и занимается тем, чем любит.

- Но, конечно, хотелось бы слышать, так как глухота врождённая. Естественно, язык жестов - основной в моей жизни, - подытожил Александр. Кстати, на площадке шоу «Русский ниндзя» парню из Сыктывкара помогал сурдопереводчик.

Справка

Это российская версия культового формата Ninja Warrior, шоу о сильных телом и духом (формат телекомпании Tokyo Broadcasting System (TBS)) приобрело мировую известность благодаря фирменной полосе препятствий, которая усложняется от этапа к этапу и которую венчает финальное испытание — «Гора Мидорияма». Главный приз проекта - 5 миллионов рублей.

На отборочной стадии соревнований участникам необходимо успешно преодолеть шесть препятствий, не сорвавшись в воду. Прохождение требует серьезной физической подготовки, и далеко не каждый, даже подготовленный, атлет способен дойти до конца. В полуфиналах полоса препятствий становится на порядок сложнее. Финал же разбит на три самостоятельных этапа, где к тому же действует ограничение по времени.