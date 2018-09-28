В центре Сыктывкара документы с персональными данными выбросили в мусорный бак

СЕГОДНЯ 13:48 2018-09-28T14:00:46+03:00

Проблема в том, что установить виновного не представляется возможным

Изменить размер текста: A A

Сыктывкарцы во дворе одного из бизнес-центров столицы Коми обнаружили выброшенные документы с персональными данными людей. Горожане негодуют, ведь это грубое нарушение закона.

Большое количество документов, выброшенных в мусорный контейнер, обнаружили вчера, 27 сентября, сотрудники офисного здания по улице Коммунистической, напротив ТЦ «Звездый». От ветра документы, сложенные в пакеты, разлетелись по всему двору. Там были и справки, и копии паспортов, и ордера на оплату. Проблема в том, что установить виновного не представляется возможным: в административном здании работают десятки организаций и фирм. Все они имеют доступ к одному мусорному контейнеру.

От ветра документы, сложенные в пакеты, разлетелись по всему двору

- Документы были просто сложены в мусорные пакеты, которые не были даже завязаны, и поэтому разлетелись по всему двору. Считаю недопустимым такое «похабное» отношение к персональным данным», — отметила одна из обнаруживших документы.

Добавим, что в федеральном законе «О персональных данных» сказано, что «обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей». А лица, получившие доступ к персональным данным, «обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом».

Там были и справки, и копии паспортов, и ордера на оплату

Как оказалось, вопросами защиты персональных данных в Коми занимается Роскомнадзор. Однако комментарий по этому делу в ведомстве получить не удалось. Нам посоветовали обратиться в понедельник, когда руководитель, уполномоченный сотрудничать со СМИ, будет на рабочем месте.

Отметим, что в прошлом году Роскомнадзор наказал несколько предпринимателей, которые допустили халатное отношение к персональным данным. Так, сотрудники крупной сети пиццерий выкинули в мусорный бак квитанции с персональными данными своих клиентов. Тогда суд привлек юридическое лицо к административной ответственности и назначил штраф в 25 тысяч рублей.