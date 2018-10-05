В Воркуте приземлились сверхзвуковые бомбардировщики ТУ-22М3
В ходе учений Дальней авиации РФ бомбардировщики-ракетоносцы ВКС России совершили беспосадочный перелет на арктический аэродром Воркута.
- Отработав перелет с аэродрома базирования, летчики дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили посадку на аэродром в республике Коми. Полеты Ту-22М3 в Анадырь и Воркуту выполняются Дальней авиацией с 2017 года, - сообщают РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Напомним, 2 октября в трех военных округах России начались масштабные учения стратегической авиации. В них задействованы 10 аэродромов и более 20 самолетов - бомбардировщики-ракетоносцы всех типов и самолеты-заправщики Ил-78. В ходе длительных полетов экипажи Ту-95МС и Ту-160 отработали дозаправку днем и ночью на высоте 5000 метров.
- Таким образом летчики тренируются поражать противника на большой дальности, до восьми тысяч километров, - пояснили военные.
На полигонах в Рязанской и Саратовской областях бомбардировщики Ту-22М3 отбомбились по наземным целям, изображавшим бронетехнику и укрепления противника. При этом использовались бомбы весом в полтонны. Выполнив задачу, самолеты вернулись на свои аэродромы под Мурманском и Новгородом.
Маневры авиации проходят в рамках контрольной проверки Вооруженных сил за 2018 год.