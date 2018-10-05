2018-10-05T16:36:05+03:00
Общество

"Комсомолка" ждет фотографии на конкурс "Мисс и Мистер Первоклашка - 2018!"

Победителей ждут ценные призы
Алиса КОЗЛОВА
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"КП в Коми" ждет фотографии первоклассников"КП в Коми" ждет фотографии первоклассниковФото: архив КП
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Редакция "КП в Коми" продолжает принимать фотографии на конкурс "Мисс и Мистер Первоклашка - 2018". Мы ждем снимки юных школьников в сообщениях группы "Комсомольская правда в Коми" в соцсети "Вконтакте" (vk.me/kp_komi).

Условия конкурса просты:

1. Скачайте анкету, заполните ее и пришлите вместе с одной или несколькими фотографиями ребенка в сообщения группы "Комсомольская правда в Коми" (vk.me/kp_komi) с пометкой "Первоклашка!".Фотографии принимаются с 27 сентября по 10 октября.

2. С 11 октября по 29 октября на сайте www.komi.kp.ru пройдет голосование. Поставить лайки разрешается один раз в сутки, причем как за одного, так и за нескольких участников.

Итоги конкурса мы подведем 30 октября в 16:00.

Мальчики и девочки, набравшие наибольшее число лайков, получат отличные призы.

За1 место - рюкзак ErichKrause, книги от магазинов Litera,Букинист и Территория, сертификат на 10 посещений в семейный клуб "Дружок",сертификат в детсткую комнату "Веселый крокодил" на 700 рублей;

За2 место - рюкзак ErichKrause, книги от магазинов Litera,Букинист и Территория, сертификат на 2 посещения в семейный клуб "Дружок",сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.

За 3 место - рюкзак ErichKrаuse, книги от магазинов Litera,Букинист и Территория, скидка в размере 20% на каждое посещение семейного клуба "Дружок", сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.

Победители получат классные призы Фото: архив КП

Победители получат классные призыФото: архив КП

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