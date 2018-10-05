«Ростелеком» продолжит цифровизацию Усинского района в Коми

СЕГОДНЯ 15:53 2018-10-05T17:32:35+03:00

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27 сентября директор Коми филиала компании «Ростелеком» Александр Хуциев и исполняющий обязанности руководителя администрации муниципального образования городского округа «Усинск» Николай Такаев наметили перспективы развития связи в Усинском районе.

Стороны обсудили обеспечение доступности скоростного интернета для жителей сел в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН)* и реализацию системы «Безопасный город», проектирование элементов которой сейчас выполняет «Ростелеком».

В федеральную программу УЦН входят шесть населенных пунктов Усинского района: деревни Денисовка, Захорвань, Новикбож; села Колва и Усть-Лыжа, поселок Усадор. В каждом из них должна быть установлена точка доступа в интернет по технологии Wi-Fi со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с. Чтобы выполнить эту задачу, необходимо построить порядка 375 километров волоконно-оптических линий связи. Обсуждая с руководителем района этот вопрос, Александр Хуциев отметил, что создание цифровых линий – наиболее затратная часть проекта, и конкретные сроки начала строительства находятся на стадии утверждения.

Усинск – один из пяти городов Коми, помимо Сыктывкара, Ухты, Усинска, Печора и Воркуты, для которых «Ростелеком» разрабатывает проекты комплекса «Безопасный город». Согласно этим проектам будут устанавливаться камеры видеофиксации, организовываться системы оповещения и наблюдения, создаваться центры видеорегистрации.

«Элементы «Безопасного города» уже работают в Сыктывкаре и Ухте. В этих городах действует фотовидеофиксация дорожных нарушений, – комментирует Александр Хуциев. – Сейчас мы разрабатываем для пяти городов республики проекты по внедрению других систем «Безопасного города», затрагивающих разные стороны жизни горожан. Очень важно учитывать видение и пожелания руководителей тех районов, в которых будут внедряться новые технологии, поэтому мы и проводим личные рабочие встречи».

*Согласно Федеральному закону «О связи» в рамках оказания универсальных услуг связи во всех населенных пунктах страны с населением от 250 до 500 человек должны быть организованы точки доступа в интернет со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с. Реализация проекта поручена «Ростелекому», который распоряжением Правительства РФ весной 2014 года был назначен единым оператором универсальных услуг связи на территории страны. Проект по устранению цифрового неравенства обеспечит доступность услуг связи для людей, проживающих в сельской местности в удаленных и труднодоступных районах.