«Соскучились по зиме? Держите!»: в Коми выпал первый снег

СЕГОДНЯ 12:16 2018-10-01T12:34:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Жаркое лето сменилось холодной осенью: в нескольких районах Коми выпал первый снег. Холодная пора пришла в Ухту, Инту и, конечно же, самый северный регион – Воркуту. Жители республики, которые успели соскучиться по зиме, выкадывают в соцсети фото первого снега.

Синоптики обещают, что в первую половину недели в Коми пройдут дожди вперемешку со снегом. Но к концу недели снег на время уйдет с авансцены, уступив место обильным дождям. Правда, пока этого не произошло, жители Коми хвастаются первым снегом, который выпал за выходные.

В самом северном городе Коми – Воркуте – первый снег выпал еще в субботу, 29 сентября. Это не опечалило местных жителей. «В этом году осень нас баловала. Думаю, что снег в это время года - это нормально», - отметила воркутинка Ольга Баранова.

Фото Ярослава Шарковская/Воркута

Фотограф Алексей Резниченко сообщает, что уральские горы уже покрылись снегом. Таким образом, Воркута медленно, но верно готовится к суровым морозам, которыми славятся эти края.

Фото Алексей Резниченко/Воркута

В Ухте первый снег пошел вечером 30 сентября. Утром 1 октября жители «жемчужины Севера» фоторафировали, как первые снежинки покрыли тонким слоем огороды и крыши домов. «Ух лучше снег, чем октябрьская слякоть», - пишут люди.

Фото Юлия Старинец/Ухта

Первый снег в еще одном северном городе Коми – Инте – зафиксировали утром 1 октября. Но суровые интинцы не так удивились снегу, как жители южных районов. «Вот невидаль, к концу дня это «чудо природы» заполонит все соцсети», - пишут местные.

Фото Евгения Долматова/Инта

Сосногорк тоже «попал под раздачу» первого снега. Фотограф Иван Огурцов опубликовал снежные фото с подписью «С первым снегом и октябрём».

Фото Ивана Огурцова/Сосногорск

Южные районы пока первый снег не посетил. По словам синоптиков, в ближайшую неделю этого не произойдет. Зато дождь укрепит свои позиции, поэтому людям следует запасаться шарфиками и теплыми шарфами.