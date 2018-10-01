Отлетался, родимый: легендарная ижемская «тушка» выполнила последний рейс в Новосибирск

СЕГОДНЯ 14:01 2018-10-01T15:14:19+03:00

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Знаменитый самолет Ту-154М, который навсегда прославил смотрителя вертолетной площадки в Ижме Сергея Сотникова, совершил последний рейс в Новосибирск. Знаменитую «тушку» встречали с почестями под прицелом фотоаппаратов журналистов, сообщают в новосибирском аэропорту «Толмачево».

В субботу, 29 сентября, известная «ижемская тушка» авиакомпании «АЛРОСА» приземлилась в аэропорту Новосибирска. Этот полет был особенным, так как стал для легендарного самолета последним. Ту-154М списали на землю, отныне он будет занимать почетное место в музее авиации аэропорта.

Фото Максима Гольбрайхта/Новосибирск

Ту-154М, возможно, стал бы самым обычным самолетом, если бы не случай, произошедший 7 сентября 2010 года в Ижме. Тогда авиалайнер выполнял рейс «Удачный — Москва», но через 3,5 часа после взлёта на борту произошла полная потеря электропитания, которая привела к отключению бортовых навигационных систем. Кроме того, отключился и электропривод топливных насосов. В итоге Ту-154М приземлился на территории Коми — в бывшем аэропорту Ижма, на взлётной полосе, которая была давно выведена по документам из эксплуатации, не освещена и не пригодна для самолётов этого типа.

Самолет пробежал всю «взлетку» и выкатился в лес. Там и остановился. Фото: Юрий Осетров

К удачному окончанию летного маневра причастна и упертость смотрителя вертолетной площадки Сергея Сотникова, который поддерживал взлетную полосу в порядке на добровольных началах. В итоге, и экипаж, и наш соотечественник Сергей Сотников получили высокие награды из рук первых лиц страны.

Фото Максима Гольбрайхта/Новосибирск

Легендарный самолет передан в Музей истории авиации аэропорта «Толмачево». Отметим, что судьба авиалайнера тоже необычна. Вначале компания «АЛРОСА» заявила о планах списать поврежденный самолет, но впоследствии лайнер был перегнан сначала в Ухту, затем в Самару, где был отремонтирован.

Фото Максима Гольбрайхта/Новосибирск

В 2011 году ТУ-154М был возвращен владельцам и вновь стал выполнять регулярные авиарейсы. Кстати, история самолёта Ту-154М «Ижма» легла в основу одной из сюжетных линий фильма «Ёлки-2».