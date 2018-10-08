Титова Екатерина из Емвы расширила круг претенденток на корону "Мисс первоклашка - 2018!"

СЕГОДНЯ 09:45 2018-10-08T09:57:51+03:00

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Наш конкурс "Мисс и Мистер Первоклашка -2018!" набирает обороты. Сегодня к претенденткам на престижную корону присоединилась Екатерина Титова, ученица 1 "в" класса школы № 2 города Емвы. Екатерина с большим интересом вошла в мир знаний, ориентироваться в котором ей помогают добрые наставники и любимые родители.

Мы от всей души желаем Екатерине удачи в конкурсе "Мисс и Мистер Первоклашка - 2018!"

Конкурс "Мисс и Мистер Первоклашка - 2018!" набирает оборотыФото: Предоставлено героем публикации

Условия конкурса просты:

1. Скачайте анкету, заполните ее и пришлите вместе с одной или несколькими фотографиями ребенка в сообщения группы "Комсомольская правда в Коми" (vk.me/kp_komi) с пометкой "Первоклашка!".Фотографии принимаются с 27 сентября по 10 октября.

2. С 11 октября по 29 октября на сайте www.komi.kp.ru пройдет голосование. Поставить лайки разрешается один раз в сутки, причем как за одного, так и за нескольких участников.

Итоги конкурса мы подведем 30 октября в 16:00.

Мальчики и девочки, набравшие наибольшее число лайков, получат отличные призы.

За1 место - рюкзак ErichKrause, книги от магазинов Litera,Букинист и Территория, сертификат на 10 посещений в семейный клуб "Дружок",сертификат в детсткую комнату "Веселый крокодил" на 700 рублей;

За2 место - рюкзак ErichKrause, книги от магазинов Litera,Букинист и Территория, сертификат на 2 посещения в семейный клуб "Дружок",сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.

За 3 место - рюкзак ErichKrаuse, книги от магазинов Litera,Букинист и Территория, скидка в размере 20% на каждое посещение семейного клуба "Дружок", сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.