Сыктывкарец Матвей Климов - первый претендент на титул "Мистер Первоклассник - 2018"

СЕГОДНЯ 20:05 2018-09-29T20:35:39+03:00

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С каждым днем ширится круг участников конкурса "Мисс и Мистер Первоклашка -2018". Знакомтесь, это Матвей Климов из Сыктывкара. 1 сентября Матвей впервые переступил школьный порог. Проводником в увлекательном мире знаний для него будет учительница школы №26. Участник нашего конкурса успевает не только учиться, но и заниматься плаванием, вольной борьбой и рисованием.

Фотографию Матвея прислала в сообщения группы "Комсомольская правда в Коми" в соцсети "Вконтакте" его мама.

А "Комсомолка" продолжает принимать фотографии на конкурс "Мисс и Мистер Первоклашка - 2018".

Условия конкурса просты:

1. скачайте анкету, заполните ее и пришлите вместе с одной или несколькими фотографиями ребенка в сообщения группы "Комсомольская правда в Коми" с пометкой "Первоклашка!". Фотографии принимаются с 27 сентября по 10 октября.

2. с 11 октября по 29 октября на сайте www.komi.kp.ru пройдет голосование. Поставить лайки разрешается один раз в сутки, причем как за одного, так и за нескольких участников.

Итоги конкурса мы подведем 30 октября в 16:00.

Мальчики и девочки, набравшие наибольшее число лайков, получат отличные призы.

За 1 место - рюкзак ErichKrause, книги от магазинов Litera, Букинист и Территория, сертификат на 10 посещений в семейный клуб "Дружок", сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 700 рублей.

За 2 место - рюкзак ErichKrause, книги от магазинов Litera, Букинист и Территория, сертификат на 2 посещения в семейный клуб "Дружок", сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.

За 3 место - рюкзак ErichKrаuse, книги от магазинов Litera, Букинист и Территория, скидка в размере 20% на каждое посещение семейного клуба "Дружок", сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.

Хотите, чтобы ваш ребенок стал звездой и о нем узнала вся Республика Коми? Тогда присылайте фото вашего первоклашки. Удачи, мы за вас болеем!