"Мисс и Мистер Первоклашка-2018": Милана Родыгина совмещает учебу и занятия в творческих коллективах

30 Авг. 12:35 2018-09-30T13:17:04+03:00

В свои 7 лет Милана Родыгина успевает учиться и заниматься творчеством.

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Талантливая сыктывкарская школьница Милана Родыгина влилась в ряды участников фотоконкурса "Мисс и Мистер Первоклашка - 2018". Претендентка на престижный титул с четырех лет занимается пением в вокальном коллективе "Магнит" и танцует в образцовом танцевальном коллективе «ReL@X», посещает театральный кружок «Жемчужинка». Таланты и труд Миланы, несмотря на ее юный возраст, уже заслужил признание. Милана Родыгина становилась лауреаткой 1 и 3 степени в танцевальном и вокальном конкурсах, и даже успела побывать ведущей детского отчетного концерта и программы, посвященной Дню Матери!

Это очень здорово! "КП в Коми" от всей души желает Милане успехов в творчестве и удачи в конкурке "Мисс и Мистер Первоклашка -2018".

А "Комсомолка" продолжает принимать фотографии на конкурс "Мисс и Мистер Первоклашка - 2018".

Условия конкурса просты:

1. Скачайте анкету, заполните ее и пришлите вместе с одной или несколькими фотографиями ребенка в сообщения группы "Комсомольская правда в Коми" с пометкой "Первоклашка!". Фотографии принимаются с 27 сентября по 10 октября.

2. С 11 октября по 29 октября на сайте www.komi.kp.ru пройдет голосование. Поставить лайки разрешается один раз в сутки, причем как за одного, так и за нескольких участников.

Итоги конкурса мы подведем 30 октября в 16:00.

Мальчики и девочки, набравшие наибольшее число лайков, получат отличные призы.

За 1 место - рюкзак ErichKrause, книги от магазинов Litera, Букинист и Территория, сертификат на 10 посещений в семейный клуб "Дружок", сертификат в детсткую комнату "Веселый крокодил" на 700 рублей;

За 2 место - рюкзак ErichKrause, книги от магазинов Litera, Букинист и Территория, сертификат на 2 посещения в семейный клуб "Дружок", сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.

За 3 место - рюкзак ErichKrаuse, книги от магазинов Litera, Букинист и Территория, скидка в размере 20% на каждое посещение семейного клуба "Дружок", сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.

Хотите, чтобы ваш ребенок стал звездой и о нем узнала вся Республика Коми? Тогда присылайте фото вашего первоклашки. Удачи, мы за вас болеем!