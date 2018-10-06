Как почувстовать себя героем фильма «Заражение»? МЧС по Коми провело для журналистов акцию «Испытано на себе»

СЕГОДНЯ 14:47 2018-10-06T15:12:32+03:00

Такие акции для журналистов устраивают ежегодно для того, чтобы они лично смогли испытать, что такое гражданская оборона

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В преддверии Дня Гражданской обороны России Главное Управление МЧС по Коми провело для сыктывкарских журналистов акцию «Испытано на себе». Мы тоже приняли участие в ней и принесли вам небольшой репортаж.

5 октября журналисты нескольких изданий собрались на территории 11-ой пожарно-спасательной части 1 отряда ФПС по Коми. Это загадочное место находится за всем известным зданием с пожарной каланчой. После торжественного построения журналистов разделили на группы, чтобы было легче усваивать новую информацию и испытывать себя в сложных условиях. О том, что они будут, говорила загадочная палатка, из которой валил дым. И там отнюдь не банька для журналистов, предупреждали сотрудники МЧС.

Первая площадка – знакомство с противогазом и защитным костюмом Л-1. Надевать его было делом нелегким из-за тугих регулирующих застежек. В костюме чувствуешь себя героиней фильма «Заражение». И не мудренно, кстати. Начальник управления гражданской защиты Николай Семенов рассказал, что эти костюмы, которые находятся на вооружении МЧС не меньше 40 лет, надевали еще во время катастрофы Чернобыля. Двигаться в Л-1 нелегко, движения скованы, но зато тепло и безопасно. Получив ценные указания, мы научились надевать и противоказ с минимальным ущербом для волос. В этом обмундировании нас пригласили в палатку, которая привлекала с самого начала. Внутри - едкий дым от серной шашки.

Представители СМИ узнали, что такое гражданская оборонаФото: Раиса ЮДИНА

Чтобы испытать защитную экипировку нам предложили присесть 10 раз. Я надела противогаз не совсем правильно, поэтому он немного пропускал дым. Чтобы его не наглотаться, я поспешила к выходу. Но само нахождение в палатке было интересным опытом. Иногда в таких сложных условиях задымления часами работают пожарные МЧС.

После того, как нас научилии аккуратно складывать костюмы в сумки, мы поспешили оказывать первую помощь. Я выбрала роль «жертвы», поэтому отдыхала 10 минут на носилках, пока перевязывали голову и накладывали жгут. Это очень полезный навык, который может пригодиться в любой момент жизни. Жалею, что поддалась лени и не попробовала перевязать кого-нибудь под руководством сотрудников МЧС.

Опыт оказался интереснымФото: Дарья ЮДИНА

Одна из самых интересных площадок — пункт с боевым обмундированием огнеборцев – газодымозащитников. Журналисты могли почувствовать себя суперменами, надев боевку, панорамную маску и спасательное устройство. Все это пожарный должен надевать за 21 секунду! Костюм выдерживает напор в 360 градусов. Роль «жертвы» и тут настигла меня, поэтому я надела специальную маску, благодаря которой огнеборец делится кислородом с пострадавшим. Конечно, было интересно оказаться в игровой ситуации спасения. Но когда начинаешь представлять, как пожарные в огне тащат человека на себе в такой маске, появляются мурашки.

Хороший пожарный должен надевать защитный костюм за 21 секундуФото: Дарья ЮДИНА

Кроме этих трех площадок журналистам показали диковинные приборы по измерению уровня опасных веществ в воздухе и квадрокоптеры, которые находятся на вооружении МЧС. После прохождения всех площадок журналистам устроили мини-испытание. Нужно было на скорость надеть противогаз. Лучшее время показала корреспондент БНК Екатерина Чеусова.

Такие акции для журналистов устраивают ежегодно для того, чтобы они лично смогли испытать, что такое гражданская оборона, а затем полученный опыт донесли до читателей. На самом деле, он оказался полезным, даже захотелось узнать подробнее обо всех защитных костюмах и средствах обороны. Знания, как ни крути, это уверенность в завтрашнем дне.