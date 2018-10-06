2018-10-06T15:12:32+03:00
Общество

Как почувстовать себя героем фильма «Заражение»? МЧС по Коми провело для журналистов акцию «Испытано на себе»

Такие акции для журналистов устраивают ежегодно для того, чтобы они лично смогли испытать, что такое гражданская оборона
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Подобная акция проводится ежегодноПодобная акция проводится ежегодноФото: Дарья ЮДИНА
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В преддверии Дня Гражданской обороны России Главное Управление МЧС по Коми провело для сыктывкарских журналистов акцию «Испытано на себе». Мы тоже приняли участие в ней и принесли вам небольшой репортаж.

5 октября журналисты нескольких изданий собрались на территории 11-ой пожарно-спасательной части 1 отряда ФПС по Коми. Это загадочное место находится за всем известным зданием с пожарной каланчой. После торжественного построения журналистов разделили на группы, чтобы было легче усваивать новую информацию и испытывать себя в сложных условиях. О том, что они будут, говорила загадочная палатка, из которой валил дым. И там отнюдь не банька для журналистов, предупреждали сотрудники МЧС.

Первая площадка – знакомство с противогазом и защитным костюмом Л-1. Надевать его было делом нелегким из-за тугих регулирующих застежек. В костюме чувствуешь себя героиней фильма «Заражение». И не мудренно, кстати. Начальник управления гражданской защиты Николай Семенов рассказал, что эти костюмы, которые находятся на вооружении МЧС не меньше 40 лет, надевали еще во время катастрофы Чернобыля. Двигаться в Л-1 нелегко, движения скованы, но зато тепло и безопасно. Получив ценные указания, мы научились надевать и противоказ с минимальным ущербом для волос. В этом обмундировании нас пригласили в палатку, которая привлекала с самого начала. Внутри - едкий дым от серной шашки.

Представители СМИ узнали, что такое гражданская оборона Фото: Раиса ЮДИНА

Представители СМИ узнали, что такое гражданская оборонаФото: Раиса ЮДИНА

Чтобы испытать защитную экипировку нам предложили присесть 10 раз. Я надела противогаз не совсем правильно, поэтому он немного пропускал дым. Чтобы его не наглотаться, я поспешила к выходу. Но само нахождение в палатке было интересным опытом. Иногда в таких сложных условиях задымления часами работают пожарные МЧС.

После того, как нас научилии аккуратно складывать костюмы в сумки, мы поспешили оказывать первую помощь. Я выбрала роль «жертвы», поэтому отдыхала 10 минут на носилках, пока перевязывали голову и накладывали жгут. Это очень полезный навык, который может пригодиться в любой момент жизни. Жалею, что поддалась лени и не попробовала перевязать кого-нибудь под руководством сотрудников МЧС.

Опыт оказался интересным Фото: Дарья ЮДИНА

Опыт оказался интереснымФото: Дарья ЮДИНА

Одна из самых интересных площадок — пункт с боевым обмундированием огнеборцев – газодымозащитников. Журналисты могли почувствовать себя суперменами, надев боевку, панорамную маску и спасательное устройство. Все это пожарный должен надевать за 21 секунду! Костюм выдерживает напор в 360 градусов. Роль «жертвы» и тут настигла меня, поэтому я надела специальную маску, благодаря которой огнеборец делится кислородом с пострадавшим. Конечно, было интересно оказаться в игровой ситуации спасения. Но когда начинаешь представлять, как пожарные в огне тащат человека на себе в такой маске, появляются мурашки.

Хороший пожарный должен надевать защитный костюм за 21 секунду Фото: Дарья ЮДИНА

Хороший пожарный должен надевать защитный костюм за 21 секундуФото: Дарья ЮДИНА

Кроме этих трех площадок журналистам показали диковинные приборы по измерению уровня опасных веществ в воздухе и квадрокоптеры, которые находятся на вооружении МЧС. После прохождения всех площадок журналистам устроили мини-испытание. Нужно было на скорость надеть противогаз. Лучшее время показала корреспондент БНК Екатерина Чеусова.

Такие акции для журналистов устраивают ежегодно для того, чтобы они лично смогли испытать, что такое гражданская оборона, а затем полученный опыт донесли до читателей. На самом деле, он оказался полезным, даже захотелось узнать подробнее обо всех защитных костюмах и средствах обороны. Знания, как ни крути, это уверенность в завтрашнем дне.

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