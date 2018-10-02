2018-10-02T12:09:23+03:00
Общество

Мужчина, тело которого нашли на сыктывкарском «Динамо», мог быть убит

Для установления его личности назначены судебные экспертизы
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото: группа Велопрогулки в СыктывкареФото: группа Велопрогулки в Сыктывкаре
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Следователи устанавливают личность мужчины, тело которого туристы неделю назад обнаружили во время соревнований по ориентированию за ж/д вокзалом. Возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Об этом «Комсомольской правде в Коми» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Коми.

23 сентября в лесном массиве за железнодорожным вокзалом туристы обнаружили тело мужчины, завернутое в полиэтиленовую пленку с выраженными гнилостными изменениями. Они сообщили о страшной находке следователям и полиции.

- По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Для установления личности мужчины, а также причины его смерти назначены судебные экспертизы. В ходе расследования уголовного дела следователями будут отработаны все возможные версии произошедшего, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Республике Коми.

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