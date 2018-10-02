2018-10-02T16:46:51+03:00
Общество

Старикам республики сохранили налоговые льготы

Госсовет Коми ради этого собрался на внеочередное заседание
Алиса КОЗЛОВА
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Жители Коми получат право получать налоговые льготы при достижении возраста 50 и 55 лет. Фото: www.kirov-portal.ru/Жители Коми получат право получать налоговые льготы при достижении возраста 50 и 55 лет. Фото: www.kirov-portal.ru/
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В свете приближающейся пенсионной реформы, предполагающей увеличение возраста выхода на пенсию, парламент Коми решил закрепить за пожилыми северянами налоговые льготы. Этот вопрос стал причиной внеочередного заседания сессии Госсовета Коми.

Речь идет о льготах по налогу на имущество физлиц и земельному налогу.

- Гарантирует нашим гражданам право получать налоговые льготы, даже если они находятся в возрастных рамках, которые действовали еще до пенсионной реформы. Уточню, если граждане достигли возраста 50 и 55 лет (женщины и мужчины соответственно), - объяснил на сегодняшнем предсессионом брифинке Степан Чураков, председатель комитета по бюджету, налогам и экономической политике Госсовета РК.

Налоговые льготы на имущество предоставляются на следующие виды недвижимости: квартиры и доли квартир, комнаты в общежитиях, творческие мастерские и студии, частные дома и коттеджи, гаражи и хозяйственные объекты (пощадью не более 50 кв.метров, расплоложенных на частной земле или дачных участках). Другая субсидия распространяется на частные земельные участки.

Теперь женщины, достигшие возраста 50 лет, а мужчины, дожившие до 55 лет, получат право на вышеуказанные преференции.

Поправки в закон никак не повлекут за собой увеличения бюджетных расходов. На выплату налоговых льгот пенсионерам в казне Коми заложено около 185 миллионов рублей.

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