Семье священника, у которой сгорел дом в Ижме, требуется помощь

СЕГОДНЯ 16:51 2018-10-02T17:13:06+03:00

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В Ижме сгорел старинный дом дореволюционной постройки, в котором жила семья священника Ярослава. Сейчас батюшке, его жене и ребенку негде жить. О своей беде он рассказал порталу «Комсомольская правда в Коми».

Возгорание в старом доме на улице Береговой в Ижме произошло вчера, 1 октября. Пламя охватило крышу, поэтому в результате возгорания кровля полностью пострадала. Сейчас дом непригоден для проживания. Ирония в том , что батюшка Ярослав только закончил делать затяжной ремонт прогнившего дома, которому исполнилось 140 лет.

- На протяжении семи лет приводил дом «в чувство».Ремонт завершили, вздохнул с облечением, потому что в здании можно было наконец-то жить. Недавно сделали новый дымоход. Вроде бы все установили верно, но, однако, закралась какая-то ошибка. В конечном итоге, дымоход и стал причиной пожара, - рассказал отец Ярослав.

Фото администрации Ижемского района

Кстати, в старинном доме до постройки в 2009 году деревянного храма Успения Пресвятой Богородицы проходили молебны. Сюда стекались на службы все православные села Ижма. После дом отдали местному духовенству. Однако после пожара жить в доме нельзя, так как пострадала слишком большая площадь здания.

Отец Ярослав верит, что ему удастся построить новый дом. Прихожане Храма Успения Пресвятой Богородицы организовали сбор средств пострадавшим:

- Обращаются ко всем неравнодушным людям не оставаться безучастными к чужой беде и помочь пострадавшим. Погорельцы нуждаются в финансовой помощи. Перечисления можно отправлять на банковский счет. Банковская карта прикреплена к номеру телефона 9042211383.