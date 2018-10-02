Праздник мудрости и опыта прошел при поддержке энергетиков

СЕГОДНЯ 17:27 2018-10-02T17:45:44+03:00

В день пожилых людей в концертном зале «Сыктывкар» чествовали ветеранов столицы.

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В день пожилых людей, который отмечается первого октября, в концертном зале «Сыктывкар» чествовали ветеранов столицы.

Военный оркестр, песни и танцы, много теплых слов и улыбок, цветы и подарки. Многие из тех, кто собрался в этот день в зале, с нетерпением ждали этого праздника, предвкушали радость встречи с давними друзьями.

. Многие из тех, кто собрался в этот день в зале, с нетерпением ждали этого праздника, предвкушали радость встречи с давними друзьями.

Второй год подряд мероприятия для ветеранов проходят при поддержке Коми филиала энергетической компании «Т Плюс».

- Возможность пообщаться с друзьями, получить новые впечатления и эмоции – лучший подарок для старшего поколения, - говорит и.о. директора филиала Андрей Маруськин. - Именно поэтому мы уже традиционно поддерживаем мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей, которые организует сыктывкарский Cовет ветеранов. Помогаем средствами на его проведение и на подарки, в первую очередь для маломобильных пенсионеров, которые по состоянию здоровья не могут прийти на праздник.

Концерт для пожилых людей удалось организовать благодаря поддержке энергетиков

Председатель Совета ветеранов Владимир Пыстин от лица «Т Плюс» вручил подарки семье Беспалько – Василию Михайловичу и Вере Петровне - которые прожили вместе 50 лет.

Председатель Совета ветеранов Владимир Пыстин от лица «Т Плюс» вручил подарки семье Беспалько – Василию Михайловичу и Вере Петровне - которые прожили вместе 50 лет.

Всего в рамках мероприятия подарками были отмечены порядка 30 ветеранов. Еще более двух десятков получили презенты (в основном, бытовую технику) на дому.