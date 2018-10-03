В Эжве лихач устроил массовое ДТП из четырех авто

СЕГОДНЯ 10:01 2018-10-03T10:35:00+03:00

По информации ГИБДД, в течении года он 27 раз привлекался к административной ответственности

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В Эжвинском районе Сыктывкара водитель на ВАЗе устроил ДТП с четырьмя машинами и сбил пешехода. По словам очевидцев, виновник аварии был пьян, по информации ГИБДД, в течении года он 27 раз привлекался к административной ответственности.

ДТП произошло вчера, 2 октября, около 20:00 на перекрестке с улицей Менделеева в Эжвинском районе Сыктывкара. Лихач на ВАЗ-2113 промчался на красный сигнал светофора и врезался в KIA Sportage, который ехал навстречу и поворачивал направо. После ВАЗ въехал на парковку, сбил 27-летнего пешехода и, в завершении картины, врезался в Daewoo Nexia, который от удара впечатался в KIA Rio.

- Водитель ВАЗа был не только в хлам пьян, но еще и не был пристегнут ремнем безопасности. Муж и сын только вышли из машины, прошли мимо капота и опешили от чудовищного звука сталкивающихся машин. Можно сказать, что нам повезло: поврежден только бок авто. У водителя «тринадцатой» даже страховки нет, поэтому сможем возместить материальный ущерб, может быть, через суд, - рассказала «Комсомольской праве в Коми» владелец KIA Ирина Ц.

Пешеход доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, переломом предплечья и колена, ушибами. По словам очевидцев, перед тем, как он попал под колеса лихача, он провожал свою девушку на работу. Водителя ВАЗа госпитализировали в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Автомобилист пройдет медицинское освидетельствование уже в больнице.

По данным ГИБДД, водитель ВАЗа в течение года к административной ответственности привлекался 27 раз, в том числе за проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости, проезд за стоп-линию.