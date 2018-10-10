2018-10-10T09:36:06+03:00
Политика

Место Михаила Брагина в Госсовете Коми займет Галина Нагаева

Она трудилась юрисконсультом на "Авторадио" и была членом Избиркома РК с правом голоса
Алиса КОЗЛОВА
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Галина Нагаева уже получила временное удостоверение депутата Госсовета Коми. Фото: www.bnkomi.ruГалина Нагаева уже получила временное удостоверение депутата Госсовета Коми. Фото: www.bnkomi.ru
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Стало известно, кому перейдет парламентское место во фракции "ЛДПР". Вместо осужденного экс-депутата Михаила Брагина представлять интересы либерал-демократов в Госсовете Коми предстоит Галине Нагаевой. Ее кандидатуру на днях согласовал высший совет всероссийской партии "ЛДПР", сейчас ей уже выдано временное удостоверение депутата Государственного совета Республики Коми.

- Галина Юрьевна является членом партии уже девять лет, она отлично знает всю партийную кухню, прекрасно разбирается в избирательном законодательстве. Она была членом Избирательной комиссии с правом решающего голоса, поэтому мы считаем ее самой достойной кандидатурой от партии "ЛДПР", - объяснил выбор кандидата в Госсовет Коми лидер региональных либерал-демократов Михаил Гобанов.

В последние годы Галина Нагаева работала юрисконсультом на "Авторадио". Напомним, место в парламентской фракции "ЛДПР" стало вакантным после того, как вступил в силу приговор Михаилу Брагину, осужденному за превышение должностных полномочий.

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