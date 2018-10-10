"Мисс и Мистер Первоклашка -2018!": Анастасия Павлова из Емвы рисует, лепит и виртуозно играет на фортепиано

СЕГОДНЯ 10:45 2018-10-10T10:53:16+03:00

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С каждым днем все шире и шире становится круг участников фотоконкурса "Мисс и Мистер Первоклашка -2018!". Сегодня "КП в Коми" знакомит вас с новой соискательницей на престижный титул - это Анастасия Старцева из Емвы.1 сентября Анастасия стала ученицей 1"а" класса средней школы №2. Настя - очень активная девочка и успевает совмещать учебу, занятия рисованием, лепкой и игрой на фортепиано. Какая она умница!

Настя - очень активная девочка. Она успевает учиться, заниматься рисованием, лепкой и играет на фортепиано.Фото: предоставлено читателем.

Редакция "КП в Коми" от всей души желает Анастасии Старцевой хороших оценок и творческих успехов и вдохновения! А главное - удачи в конкурсе "Мисс и Мистер Первоклашка - 2018!".

Условия конкурса просты:

1. Скачайте анкету, заполните ее и пришлите вместе с одной или несколькими фотографиями ребенка в сообщения группы "Комсомольская правда в Коми" (vk.me/kp_komi) с пометкой "Первоклашка!".Фотографии принимаются с 27 сентября по 10 октября.

2. С 11 октября по 29 октября на сайте www.komi.kp.ruпройдет голосование. Поставить лайки разрешается один раз в сутки, причем как за одного, так и за нескольких участников.

Итоги конкурса мы подведем 30 октября в 16:00.

Мальчики и девочки, набравшие наибольшее число лайков, получат отличные призы.

За1 место - рюкзак ErichKrause, книги от магазинов Litera, Букинист и Территория, сертификат на 10 посещений в семейный клуб "Дружок",сертификат в детсткую комнату "Веселый крокодил" на 700 рублей;

За 2 место - рюкзак ErichKrause, книги от магазинов Litera,Букинист и Территория, сертификат на 2 посещения в семейный клуб "Дружок",сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.

За 3 место - рюкзак ErichKrаuse, книги от магазинов Litera, Букинист и Территория, скидка в размере 20% на каждое посещение семейного клуба "Дружок", сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.