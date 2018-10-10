Юная пловчиха Валерия Надбиева нацелилась завоевать корону "Мисс Первоклашка-2018!"
К ряды участников фотоконкурса "Мисс и Мистер Первоклашка - 2018!" влилась Валерия Надбиева из Емвы. Нынешней осенью Валерия начала учиться в 1 "в" классе школы №1. У претендентки на престижный титул широкий круг интересов, Валерия успевает учиться, заниматься плаванием и с увлечением посещает кружок "Радуга поделок". Какая она молодец!
Редакция "КП в Коми" от всей души желает Валерии Надбиевой хороших оценок, высоких спортивных результатов и удачи в конкурсе "Мисс и Мистер Первоклашка - 2018!".
Условия конкурса просты:
1. Скачайте анкету, заполните ее и пришлите вместе с одной или несколькими фотографиями ребенка в сообщения группы "Комсомольская правда в Коми" (vk.me/kp_komi) с пометкой "Первоклашка!".Фотографии принимаются с 27 сентября по 10 октября.
2. С 11 октября по 29 октября на сайте www.komi.kp.ruпройдет голосование. Поставить лайки разрешается один раз в сутки, причем как за одного, так и за нескольких участников.
Итоги конкурса мы подведем 30 октября в 16:00.
Мальчики и девочки, набравшие наибольшее число лайков, получат отличные призы.
За1 место - рюкзак ErichKrause, книги от магазинов Litera,Букинист и Территория, сертификат на 10 посещений в семейный клуб "Дружок",сертификат в детсткую комнату "Веселый крокодил" на 700 рублей;
За 2 место - рюкзак ErichKrause, книги от магазиновLitera,Букинист и Территория, сертификат на 2 посещения в семейный клуб "Дружок",сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.
За 3 место - рюкзак ErichKrаuse, книги от магазиновLitera,Букинист и Территория, скидка в размере 20% на каждое посещение семейного клуба "Дружок", сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.
Наши призыФото: Архив "КП"