"Мисс и Мистер Первоклашка - 2018!": Маргарита Лятиева из Емвы - будущая чемпионка по пинг-понгу

СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-10T15:18:04+03:00

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Все больше и больше фотографий поступает на конкурс "Мисс и Мистер Первоклашка - 2018!". Сегодня мы знакомим вас с очередной соискательницей на призы нашего развлекательного фотоконкурса - это юная школьница из Емвы Маргарита Лятиева. Она ученица 1 "а" класса средней школы №2. Мама девочки Олеся Лятиева сообщила "КП в Коми", что ее дочь любит природу, активный отдых, с большим увлечением занимается хореографией и настольным теннисом. Олеся великолепно рисует и обожает принимать участие с массовых спортивных соревнованиях "Лыжня России" и "Кросс наций". Как здорово, что есть такие активные и талантливые девочки.

Маргарита Лятиева - активная и жизнерадостная девочкаФото: предоставлено читателем.

Редакция "КП в Коми" от всей души желает Маргарите Лятиевой хороших оценок, высоких спортивных результатов, творческих успехов и удачи в конкурсе "Мисс и Мистер Первоклашка - 2018!".

Напоминаем условия конкурса:

1. Скачайте анкету, заполните ее и пришлите вместе с одной или несколькими фотографиями ребенка в сообщения группы "Комсомольская правда в Коми" (vk.me/kp_komi) с пометкой "Первоклашка!". Фотографии принимаются с 27 сентября по 10 октября.

2. С 11 октября по 29 октября на сайтеwww.komi.kp.ruпройдет голосование. Поставить лайки разрешается один раз в сутки, причем как за одного, так и за нескольких участников.

Итоги конкурса мы подведем 30 октября в 16:00.

Мальчики и девочки, набравшие наибольшее число лайков, получат отличные призы.

За 1 место - рюкзак ErichKrause, книги от магазиновLitera,Букинист и Территория, сертификат на 10 посещений в семейный клуб "Дружок",сертификат в детсткую комнату "Веселый крокодил" на 700 рублей;

За 2 место - рюкзак ErichKrause, книги от магазиновLitera,Букинист и Территория, сертификат на 2 посещения в семейный клуб "Дружок",сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.

За 3 место - рюкзак ErichKrаuse, книги от магазиновLitera,Букинист и Территория, скидка в размере 20% на каждое посещение семейного клуба "Дружок", сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.