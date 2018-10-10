Уголовно-исполнительная система готова освободить ветхую деревяшку, мешающую жильцам дома на Красных партизан-48

СЕГОДНЯ 17:08 2018-10-10T16:22:51+03:00

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"КП в Коми" уже писала о том, что жильцы сыктывкарской девятиэтажки на ул. Красных партизан-48 "а" крайне недовольны соседством с ветхим деревянным зданием, в котором размещается уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по РК (улица Интернационльная, 66). Горожане уверены: деревяшка стоит на их дворовой территории. " У нас украли двор!" - заявляют жильцы столичной высотки.

Журналист "Комсомолки" отправила запрос в Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Коми. И на днях мы получили ответ.

Представители пенитенциарной системы заявляют, что муниципальные власти передали им это здание на правах безвозмездной помощи еще в 2012 году.

- УФСИН не является собственником данного объекта и не уполномочена распоряжаться этим имуществом, в том числе решать вопрос о сносе здания, - такой ответ предоставили "КП в Коми" в пресс-службе уголовно-исполнительной системы.

Нам заявили, что инспекция готова освободить помещение, но при выполнении одного условия: если найдется подходящая альтернатива. Но пока в Сыктывкаре нет здания, которое бы по своим площадям соответствовало необходимым требованиям.