"Мисс и Мистер Первоклашка - 2018!": Сабина Епифанова из Емвы занимается музыкой и танцами

СЕГОДНЯ 16:35 2018-10-10T16:50:25+03:00

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А "КП в Коми" продолжает знакомить читателей с новыми участниками конкурса "Мисс и Мистер Первоклашка - 2018!". Сегодня в сообщания группы "КП в Коми" в соцсети "Вконтакте" (vk.me/kp_komi) поступили фотографии Сабины Епифановой из Емвы. Юная Сабина делает только первые шаги в большом и разнообразом мире знаний, 1 сентября она стала ученицей 1"а" класса средней школы №2. Мама девочки сообщила нам, что в свободное от учебы время Сабина занимается танцами и музыкой. Она настоящее чудо!

В свободное от учебы время Сабина занимается музыкой и танцамиФото: предоставлено читателем.

Редакция "КП в Коми" желает Сабине Епифановой побольше хороших оценок, творческих успехов и удачи в конкурсе "Мисс и Мистер Первоклашка - 2018!".

Напоминаем условия конкурса:

1. Скачайте анкету, заполните ее и пришлите вместе с одной или несколькими фотографиями ребенка в сообщения группы "Комсомольская правда в Коми" (vk.me/kp_komi) с пометкой "Первоклашка!". Фотографии принимаются с 27 сентября по 10 октября.

2. С 11 октября по 29 октября на сайте www.komi.kp.ru пройдет голосование. Поставить лайки разрешается один раз в сутки, причем как за одного, так и за нескольких участников.

Итоги конкурса мы подведем 30 октября в 16:00.

Мальчики и девочки, набравшие наибольшее число лайков, получат отличные призы.

За 1 место - рюкзак ErichKrause, книги от магазиновLitera, Букинист и Территория, сертификат на 10 посещений в семейный клуб "Дружок",сертификат в детсткую комнату "Веселый крокодил" на 700 рублей;

За 2 место - рюкзак ErichKrause, книги от магазинов Litera, Букинист и Территория, сертификат на 2 посещения в семейный клуб "Дружок",сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.

За 3 место - рюкзак ErichKrаuse, книги от магазинов Litera, Букинист и Территория, скидка в размере 20% на каждое посещение семейного клуба "Дружок", сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.