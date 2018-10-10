Юная актриса Татьяна Болотова мечтает об Оскаре и короне "Мисс Первоклашка - 2018!"

СЕГОДНЯ 17:30 2018-10-10T17:33:20+03:00

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"КП в Коми" завершает прием фотографий на конкурс "Мисс и Мистер Первоклашка - 2018!". Сегодня мы публикуем снимки последних претендентов на престижный титул. И под занаваес первого этапа акции знакомим вас с Татьяной Болотовой из Сыктывкара, ученицей 1 "б" класса школы №28. Мама юной школьницы Оксана Болотова сообщила нам, что в свободное от уроков время Таня с посещает кружки. Девочка с 6 лет занимается в театральной студии "Радужное настроение" и снискала успех на творческом поприще - Татьяна становила лауреаткой 2 степени регионального отборочного тура Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества "Земля талантов", в районном конкурсе красоты среди юных участниц национально-культурных объединений и общественных организаций «Северная краса – 2018» ей был присужден титул «Северная краса – 2018». Также Татьяна занимается в хореографической студии "Искорки". Дома она любит рисовать, играть с младшей сестренкой и помогать родителям. Умничка!

Татьяна добилась успеха на театральном поприщеФото: предоставлено читателем.

Напомним, что сегодня, 10 октября, "КП в Коми" завершает прием фотографий на конкурс "Мисс и Мистер Первоклашка - 2018!". И уже завтра на сайте www.kpkomi.ru начнется голосование среди участников.

Голосование пройдет с 11 по 29 сентября. Ставить лайки разрешается один раз в сутки, причем как за одного, так и за нескольких участников.

Итоги конкурса мы подведем 30 октября в 16:00.

Мальчики и девочки, набравшие наибольшее число лайков, получат отличные призы.

За 1 место - рюкзак ErichKrause, книги от магазиновLitera,Букинист и Территория, сертификат на 10 посещений в семейный клуб "Дружок",сертификат в детсткую комнату "Веселый крокодил" на 700 рублей;

За 2 место - рюкзак ErichKrause, книги от магазинов Litera,Букинист и Территория, сертификат на 2 посещения в семейный клуб "Дружок",сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.

За 3 место - рюкзак ErichKrаuse, книги от магазинов Litera,Букинист и Территория, скидка в размере 20% на каждое посещение семейного клуба "Дружок", сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.