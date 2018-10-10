Юный математический гений Виктория Хуторная мечтает о победе в конкурсе "Мисс и Мистер Первоклашка - 2018!"

СЕГОДНЯ 18:30 2018-10-10T18:01:32+03:00

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Окончен прием заявок на участие в фотоконкурсе "Мисс и Мистер Первоклашка - 2018!". И "КП в Коми" знакомит вас с последней участницей нашей акции - это Виктория Хуторная, ученица 1 "в" класса средней школы №2. Для нее, как и для сотни вчерашних дошколят, 1 сентября начался новый и большой этап в жизни: Вика начала учиться в школе. Учеба для нее только в радость, ведь Вика даже в свободное от уроков время очень любит решать математические задачки, а еще она с удовольствием собирает пазлы и лего, а также рисует. Вика, ты - мисс конгениальность!

В свободное от учебы время Вика решает задачи, собирает пазлы и лего, а также рисуетФото: предоставлено читателем.

Редакция "КП в Коми" желает Виктории Хуторной больших успехов в учебе и удачи в конкурсе "Мисс и Мистер Первоклашка-2018!".

И уже завтра на сайте www.kpkomi.ru начнется голосование среди участников конкурса "Мисс и Мистер Первоклашка - 2018!".

Голосование пройдет с 11 по 29 сентября. Ставить лайки разрешается один раз в сутки, причем как за одного, так и за нескольких школьников.

Итоги конкурса мы подведем 30 октября в 16:00.

Мальчики и девочки, набравшие наибольшее число лайков, получат отличные призы.

За 1 место - рюкзак ErichKrause, книги от магазинов Litera, Букинист и Территория, сертификат на 10 посещений в семейный клуб "Дружок",сертификат в детсткую комнату "Веселый крокодил" на 700 рублей;

За 2 место - рюкзак ErichKrause, книги от магазинов Litera, Букинист и Территория, сертификат на 2 посещения в семейный клуб "Дружок",сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.

За 3 место - рюкзак ErichKrаuse, книги от магазинов Litera, Букинист и Территория, скидка в размере 20% на каждое посещение семейного клуба "Дружок", сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.