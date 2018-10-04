В Сети набирает популярность видео, как КамАЗ протаранил легковушку под Ухтой

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-04T12:30:14+03:00

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На автодороге под Ухтой КамАЗ на скорости протаранил Toyota RAV4. Однако вина в ДТП лежит на плечах водителя легкового автомобиля, потому что он не предоставил преимущество движения грузовой машине. Момент столкновения попал на видеорегистратор авто очевидца. Видео, которое опубликовали на паблике «Жесть Коми», за полдня набрало больше 20 тысяч просмотров.

Запись, которую разместили в Сети, напоминает кадр из боевика: на скорости болшегруз таранит легковушку, а потом тащит ее за собой несколько метров.

- Водителю легковушки надо подучитьь правила. КамАЗ спокойно едет по главной дороге, а этот по непонятной причине выпрыгнул, - пишет комментатор в соцсетях Сергей Н.

Как сообщили в региональном ГИБДД, авария произошла вчера, 3 октября, около 17:25, когда 57-летний водитель Toyota RAV4 на 338 километре автодороги Сыктывкар-Нарьян-Мар выполнял поворот левого маневра. Однако при выезде со второстепенной дороги он не уступил встречной машине. Результат недальновидности водителя - столкновение с КамАЗом под управлением 48-летнего водителя, который направлялся в поселок Усть-Ухта.

Отметим, что несмотря на силу удара в результате столкновения, мужчина отделался ушибами и отказался от госпитализации:

- 57-летний мужчина получил черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, ссадину левой ноги, но госпитализирован не был. Мужчина был пристегнут ремнем безопасности. К административной ответственности за нарушения в течение года привлекался три раза, а стаж вождения он имеет с 2001 года, - рассказали «Комсомольской правде в Коми» в ГИБДД по Коми.