2018-10-04T13:28:25+03:00
Общество

В Сыктывкаре годовалый ребенок отравился парацетамолом

Медикам пришлось делать промывание желудка малышу
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива Комсомольской правдыФото из архива Комсомольской правды
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В Сыктывкаре годовалый ребенок по недосмотру матери съел несколько таблеток парацетамола. Медикам пришлось делать промывание желудка малышу, чтобы спасти его от отравления, сообщают на станции скорой помощи столицы Коми.

9 сентября малыш, которому минуло 1 год и 11 месяцев, в сыктывкарском местечке Орбита остался на минуту без присмотра родителей. За это время он успел съесть несколько таблеток парацетамола. Мама мальчика вызвала скорую помощь. Медики провели промывание желудка. В итоге, опасность отравления миновала, а мама отказалась от госпитализации малыша:

- Помню с института, что самый популярный медикамент для отравлений в западных странах - парацетамол. Запомнилась фраза «16 таблеток и всё». Несмотря на частое и бесконтрольное применение парацетомола при ОРВИ он не так безобиден, как кажется. В чём опасность парацетамола?. Для взрослых смертельная доза – 20 грамм за раз или же 40 грамм в течение суток. Если принять за один раз 8-10 таблеток, то можно получить тяжёлое гепатотоксичное поражение. Симптомы отравления проявляются не сразу и прогрессируют через сутки, - сообщает врач скорой помощи в Сыктывкаре Лев Волков.

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