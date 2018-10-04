На Всероссийском экономическом диктанте сыктывкарские школьники вспоминали «Бриллиантовую руку», а взрослые – «Горе от ума»

СЕГОДНЯ 13:27 2018-10-04T13:59:20+03:00

В столице Коми диктант можно было написать сразу на трех площадках

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Сегодня Сыктывкар написал Всероссийский экономический диктант. Проверяли жители столицы свою финансовую грамотность сразу на трех площадках: в Национальной библиотеке, в СГУ имени Питирима Сорокина и в Коми Республиканской академии Государственной службы и управления.

В этом году образовательной акции исполнилось два года. Тема диктанта осталась прежней — «Сильная экономика — процветающая Россия!». Как и в прошлый раз на выполнение заданий давался один час. Но количество вопросов уменьшилось: вместо 25 тестовых заданий участники должны были решить 20 заданий.

Ответы заносили в специальный бланкФото: Дарья ЮДИНА

Сыктывкарские организаторы отметили, что число участников выросло: только в Национальной библиотеке пришлось выделить сразу четыре помещения для написания диктанта:

— Диктант проходит уже во второй раз, и число участников определенно выросло. В связи с большим количеством желающих нам пришлось разделить их не на две, а на четыре группы, чтобы разместить всех. На данный момент на нашей площадке диктант пишут около 170 человек. К нам пришли даже люди, которые заранее не зарегистрировались, но все равно захотели принять участие, — рассказала один из организаторов и заведующая отделом патентно-технической и экономической литературы Любовь Фасахова.

Некоторые вопросы обсуждались "коллективным разумом"Фото: Дарья ЮДИНА

Участников поделили на две группы. В первой зачислили школьников и учащихся колледжей, а во вторую — специалистов различных ведомств и студентов вузов. Но поломать головы пришлось всем. Так, в старшей группе раздумывали над тем, как влияет приток туристов-иностранцев на национальный валютный рынок, а школьникам предлагали ответить на вопрос о том, какими видами денег можно расплатиться на территории России. Некоторые вопросы обсуждались с соседями, участники даже фотографировали особенно сложные, чтобы позже проверить себя. Оба варианта теста включали в себя творческие задания: так, в аудитории «постарше» цитировали строчки из комедии «Горе от ума», а младшее поколение пыталось вспомнить, чем занималась группа Шефа в «Бриллиантовой руке»:

— Ты этот фильм смотрел? Я помню, что там прятали бриллианты в гипсе, — обратился к своему соседу один из участников.

— И там было что-то про Людочку, — подхватил другой.

Школьники писали без черновиковФото: Дарья ЮДИНА

Атмосфера в аудиториях царила разная. Там, где писали специалисты и студенты, было тише. Многие взрослые пришли с пеналами, где лежали цветные ручки и карандаши, и заполняли вместе с бланком ответов черновики. Участники помладше сразу записывали свои ответы в бланк. В читальном зале, где они сидели, часто слышался смех:

— Слушай, а в России разве можно расплачиваться биткоинами? Вот если бы можно было бы шишками расплачиваться, было бы прикольно, мы бы точно богатыми стали, — такая реакция последовала на один из вопросов.

Некоторые вопросы фотографировали, чтобы после проверить свои ответыФото: Дарья ЮДИНА

Последнее задание про желаемую государством продолжительность жизни у учащихся школ и колледжей вызвало улыбку:

— О, и сюда пенсии приплели. Нет, я при всем желании в России до 80 лет не доживу, — иронизировал школьник.

Бланки после окончания диктанта собрали сотрудники библиотекиФото: Дарья ЮДИНА

Старших участников больше беспокоили их результаты:

— Вот зайду на сайт, а там — ох! — всплескивает руками женщина в красной кофточке и с шарфом на шее.

Результаты участники узнают уже скоро: их пообещали выложить на сайте Вольного экономического общества после 16 октября. Те, кто не успел написать диктант в оффлайне, смогут сделать это в онлайн-режиме на сайте акции.