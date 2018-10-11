2018-10-11T18:58:22+03:00
Общество

Конкурс "Мисс и Мистер Первоклашка - 2018!" запускает голосование

Поддержите юных школьников своими лайками
Алиса КОЗЛОВА
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Первоклашки ждут вашей поддержки. Скорее голосуйте!Первоклашки ждут вашей поддержки. Скорее голосуйте!Фото: из архива КП
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Фотоконкурс "Мисс и Мистер Первоклашка - 2018!" переходит к следующему этапу: мы начинаем голосование! С 11 по 29 октября на сайте www.komi.kp.ru вы можете проголосовать за юного школьника, просто поставив ему лайк. Голосовать разрешается один раз в сутки за одного или сразу нескольких участников конкурса.

Голосование будет закрыто 29 октября в 21 час.

Итоги голосования будут подведены 30 августа в 16 часов.

Мальчики и девочки, набравшие наибольшее число лайков, получат отличные призы.

За 1 место - рюкзак ErichKrause, книги от магазинов Litera, Букинист и Территория, сертификат на 10 посещений в семейный клуб "Дружок",сертификат в детсткую комнату "Веселый крокодил" на 700 рублей;

За 2 место - рюкзак ErichKrause, книги от магазинов Litera, Букинист и Территория, сертификат на 2 посещения в семейный клуб "Дружок",сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.

За 3 место - рюкзак ErichKrаuse, книги от магазинов Litera, Букинист и Территория, скидка в размере 20% на каждое посещение семейного клуба "Дружок", сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.

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