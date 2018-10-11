Конкурс "Мисс и Мистер Первоклашка - 2018!" запускает голосование
Фотоконкурс "Мисс и Мистер Первоклашка - 2018!" переходит к следующему этапу: мы начинаем голосование! С 11 по 29 октября на сайте www.komi.kp.ru вы можете проголосовать за юного школьника, просто поставив ему лайк. Голосовать разрешается один раз в сутки за одного или сразу нескольких участников конкурса.
Голосование будет закрыто 29 октября в 21 час.
Итоги голосования будут подведены 30 августа в 16 часов.
Мальчики и девочки, набравшие наибольшее число лайков, получат отличные призы.
За 1 место - рюкзак ErichKrause, книги от магазинов Litera, Букинист и Территория, сертификат на 10 посещений в семейный клуб "Дружок",сертификат в детсткую комнату "Веселый крокодил" на 700 рублей;
За 2 место - рюкзак ErichKrause, книги от магазинов Litera, Букинист и Территория, сертификат на 2 посещения в семейный клуб "Дружок",сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.
За 3 место - рюкзак ErichKrаuse, книги от магазинов Litera, Букинист и Территория, скидка в размере 20% на каждое посещение семейного клуба "Дружок", сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.