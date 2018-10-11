Конкурс "Мисс и Мистер Первоклашка - 2018!" запускает голосование

"Приехал в Кофеманию. Осмотрелся - нет ли Кокорина с Мамаевым": как пользователи шутят над похождениями футболистов

Мы собрали лучшие шутки и мемы, родившиеся в Интернете после скандала с Кокориным и Мамевым