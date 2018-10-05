Постхардкор из Бельгии и «мюзикл положений»: теплые выходные в холодный октябрь в Сыктывкаре

СЕГОДНЯ 10:38 2018-10-05T11:09:09+03:00

Куда сходить, чтобы не превратиться за выходные в желе на диване

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Холодный октябрь совсем не радует теплой и ясной погодой. Но это не повод прятаться дома от сырости и ненастья — мы подобрали для вас пятерку интересных мероприятий, на которых вы легко согреетесь. Способы разные: можно с помощью смеха на мюзикле «Миллионерша» или с помощью танцев на вечеринке в честь Дня учителя илис помощью убойного рока под дебютный релиз постхардкорщиков из Бельгии — решать вам.

Сцена из мюзикла "Миллионерша"

ЧТО: Легкий мюзикл «Миллионерша» развеет тяжелую осеннюю хандру и октябрьскую скуку. Эта комедия положений, где важную роль играют случайности и совпадения, не только поднимет настроение, но и преподаст важный урок своему зрителю — деньги личному счастью скорее помеха, чем подспорье.

ГДЕ: Театр оперы и балета.

КОГДА: 7 октября, в 18 часов.

ЧТО: «Маяковский» продолжает открывать для сыктывкарцев географию рока: в этот раз в столицу Коми нагрянут с дебютным релизом бельгийцы из «Wolves Scream». Поддержит бельгийских постхардкорщиков сыктывкарская группа «Ashes Falls». Разгуляться можно будет на долгие часы — клуб закрывается в 2 часа утра.

ГДЕ: Клуб «Маяковский».

КОГДА: 5 октября, начало концерта — в 22.30.

В экспозицию выставки вышли разные по жанрам работы

ЧТО: Октябрь будет радовать сыктывкарцев чередой интересных выставок, и одной из них станет персональная выставка Александра Сергиенко. У неё нет названия, но есть лейтмотив — «каждый человек — безграничный космос». В экспозицию вошли разные по жанрам работы: в одном зале сосредоточились живописные и графические работы, цифровое искусство, промдизайн, инсталляции.

ГДЕ: Центр культурных инициатив «Югор».

КОГДА: Все выходные, с 11 часов.

"Литературная мафия" проходит в Национальной библиотеке

ЧТО: Если вы перепробовали уже все настольные игры, какие только есть в природе, то попробуйте новый формат любимой многими «Мафии». «Литературная мафия» проводится по мотивам книжных произведений, при этом знать досконально сюжет или вообще читать книгу необязательно — правила остаются такими же. Но, с другой стороны, это знание добавляет игре изюминку, и позволяет вжиться не только в персонажа «Мафии», но и в персонажа книги.

ГДЕ: Национальная библиотека Республики Коми.

КОГДА: 7 октября, в 11.30.

ЧТО: Учителям всегда некогда отдыхать — стопки тетрадей, гора документов и минимум свободного времени не дают этого сделать. Но своевременный отдых — залог хорошей работы. К тому же, День учителя выпал в этом году на пятницу, значит можно растянуть празднование. Именно это и предлагает школа танцев «Арена-S»: сходить на тематическую вечеринку и «сжечь» танцпол под ритмы танго, бачаты, сальсы, дискофокса.

ГДЕ: Кафе «РубЛион».

КОГДА: 7 октября, с 19 часов.

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