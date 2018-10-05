Молодой человек погибшей в Китае сыктывкарки рассказал, как идет сбор средств для транспортировки тела

СЕГОДНЯ 12:04 2018-10-05T13:12:12+03:00

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3 октября в Китае при невыясненных обстоятельствах погибла 25-летняя сыктывкарка Марина Ющенко. Для транспортировки тела в Россию семье нужно собрать неподъемную сумму – больше миллиона рублей. Молодой человек погибшей девушки Илья Куклин рассказал, как жители республики поддерживают семью в неожиданно свалившемся на них горе.

Новость о гибели молодой сыктывкарки в Китае дошла до родных девушки вчера, 4 октября. Илья сообщает, что пока нет официальных данных, как погибла девушка.

- О смерти Марины мы знаем только то, что это несчастный случай. Проводятся необходимые экспертизы, ждем заключения, - рассказывает молодой человек.

Для того, чтобы транспортировать тело девушки в Россию, нужна неподъемная сумма – больше миллиона рублей. Сообщение о помощи в сборе средств за вчерашний вечер разлетелось по соцсетям. Люди вместе со словами поддержки пересылают семье погибшей любую посильную сумму. Таким образом, уже удалось собрать порядка 700 тысяч рублей. Для того, чтобы доставить тело девушки, нужно еще примерно столько же. Близкие Марины благодарны всем, кто не оставил их в тяжелую для них пору.

Организован сбор средств для транспортировки тела

- Я не могу сказать точно, до какого числа нужно собрать необходимую сумму. Но чем раньше это произойдет, тем лучше. Дело в том, что тело Марины находится в морге. Чем больше оно там лежит, тем больше набегает сумма, - поделился Илья.

Близкие 25-летней Марины Ющенко находятся в шоковом состоянии и до сих пор не могут поверить в случившееся. Девушка была настоящей опорой семьи, ведь она высылала большую часть заработанных денег на родину – в поддержку мамы. Она, являясь вдовой, в одиночку воспитывает пятилетнюю сестренку Марины.

Марина жила и работала в Китае два года. Она поехала в Поднебесную от центра профориентации по программе СГУ имени Питирима Сорокина. Сначала девушка работала в гольфклубе, затем устроилась в детский сад в городе Саньчжоу. Марина еще успевала заниматься общественной деятельностью, была волонтером программы «Послы русского языка в мире».

- У нее все было хорошо. Именно поэтому новость о ее гибели стала взрывом среди ясного неба, - рассказала другая знакомая погибшей девушки.

Известно, что Марина погибла в городе Чэнду, где гостила у подруги. Есть неподкрепленные фактами преположения, что девушка могла упасть с высотного здания. Однако, как мы уже писали выше, официальных даных о смерти уроженки Сыктывкара нет.

Просим о помощи в сборе средств всех неравнодушных:

- Реквизиты: номер счета карты Сбербанка - 40817810137005781884, номер карты - 4276 3700 1444 6559, получатель - Куклин Илья Владимирович

- Сбербанк - 4276 2800 1009 4768 Получатель - Куклина Любовь Александровна ( мама Ильи)

Также есть счёт PayPal kukliin@mail.ru

- Счёт карты Сбербанка - 40817810428780889638 Или по номеру телефона 89125440332 Номер карты - 639002289005820867 Получатель - Людмила Фёдоровна Поздеева (Бабушка Марины)

Для перевода используйте, пожалуйста, Сбербанк онлайн, потому что через смс стоит лимит.