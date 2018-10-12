Распутин, Екатерина Великая, Чернов, Куратов или Католиков - чье будет носить аэропорт Сыктывкара

СЕГОДНЯ 13:45 2018-10-12T14:16:44+03:00

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Мировая тенденция присваивать крупным аэропортам имена великих соотечественников дошла до Республики Коми. В Риме воздушная гавань уже давно носит имя Леонардо да Винчи, итальянский город Риммини напоминает прибывающим на самолетах туристам о великом кинорежиссере Федерико Феллини, а парижане назвали аэропорт в честь выдающегося французского политика Шарля де Голля. Следуя тренду, будет проведен нейминг для сыктывкарских воздушных ворот. Столица региона вошла в проект "Великие имена", в рамках которого в 45 аэропортам России получат названия в честь выдающихся исторических личностей.

Масштабная акция разделена на три этапа. Площадкой для проведения первой стадии проекта - сбора предложений от жителей Коми - стала Общественная палата Республики Коми. Со вчерашнего дня, с 11 октября, в офисе палаты начался прием заявок от населения. Как жители республики смогут повлиять на выбор исторической личности, имя которой получит сыктывкарский воздушный порт, представители СМИ узнали на пресс-конференции с участием руководства и членов Общественной палаты Коми.

Нейминг аэропорта - акция сугубо демократическая. На сегодня уже поступило шест заявок, люди предлагают следующие варианты: креститель и просветитель зырян Стефан Пермский, известный ученый-социолог Питирим Сорокин, полярный летчик и герой СССР Михаил Бабушкин, выдающийся геолог и палеонтолог Александр Чернов, известный педагог Александр Католиков и коми поэт Иван Куратов.

- Лично меня эта тема очень заинтересовала. И, действительно, история нашей республики богата и интересна, судьбы очень многих выдающихся людей в той или иной степени связаны с Коми краем. Эта акция подвигла меня заглянуть в учебники, исторические энциклопедии, сделать для себя новые открытия. Это занятие оказалось таким увлекательным, я сразу же нашла столько имен, и мне очень хочется, чтобы эти имена прозвучали, даже если ими не будет назван сыктывкарский аэропорт, - поделилась своими впечатлениями Галина Киселева, председатель Общественной палаты Коми.

В числе имен-открытий спикер назвала Михаила Ломоносова (есть версия, что его мать происходила из коми зырян), Екатерину Великую (по ее указу Усть-Сысольск приобрет статус города), Григория Распутина (по одной из версий, старец происходил из зырян) и даже Константина Рокоссовского (полководец три года провел в лагерях Коми АССР). Любопытный факт: устроители акции отказались от идеи использовать в нейминге аэропортов имена отечественных политиков XX века, поскольку еще прошло немного времени для объективной оценки их вклада в историю страны и регионов.

Общественная палата будет принимать предложения от жителей коми до 21 октября, желающие смогут позвонить на телефон "горячей линии" 8(8212)304-827 или обратиться в офис палаты по сыктывкарскому адресу улица Интернациональная-103 кабинет №101.

Второй этап акции объединит всю страну. Общественная палата России сформирует лонг-лист с именами известных исторических личностей для аэропортов. Всем россиянам предоставят возможность расширить перечень, но новое имя будет включено в список для голосования при выполнении одного условия: герой должен заручиться поддержкой 500 человек. Формирование длинного списка будет идти с 22 по 28 октября.

Следующая стадия, которая продлится с 29 октября по 7 ноября, завершится созданием шорт-листа. Каждому аэропорту предложат на выбор три варианта будущих названий. А с 8 по 30 ноября путем народного голосования будет окончательно сформирован список имен для конкретных воздушных портов. Выборы пройдут на различных интернет-площадках: на сайте "Великие имена России", на сайте Общественной палаты России, а также в социальных сетях. Любой желающий сможет реализовать право голоса только один раз.

- В авиации есть традиция присваивать имена великих конструкторов и выдающихся исторических личностей самолетам. Самолеты "Комиавиатранса" носят имена наших земляков-героев России. Очень приятно, что международный аэропорт в Сыктывкаре вошел в число 45 площадок, которым предстоит нейминг. Естественно, что под новое имя аэропорта будет разработан соответствующий дизайн для внутренних помещений, - пообещал депутат Госсовета Коми Александр Пономарев.

Информационную поддержку проекту окажут волонтеры. Уже сейчас идет набор добровольцев, которым предстоит информировать население, проводить патриотические квесты и другие мероприятия.

Имя исторической личности для сыктывкарского аэропорта будет обнародовано 5 декабря.