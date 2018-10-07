В Коми запретили рыбалку: нарушителям грозит штраф

СЕГОДНЯ 14:50 2018-10-07T15:00:54+03:00

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В связи с началом нерестового периода на водоемах Республики Коми начали действовать осенние запреты на вылов рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

До 15 ноября запрещено любительское и спортивное рыболовство на нерестилищах в водных объектах рыбохозяйственного значения территорий городских округов Воркута и Инта, за исключением реки Силовая-Яхас.

Исключением для рыбаков является добыча рыбы ручными крючковыми орудиями вылова. При этом общее количество одинарных крючков должно составлять не более 4 штук, а длина шнура или лесы – не более 10 метров. Кроме того, с 1 октября и до распаления льда рыбу нельзя будет ловить на реках Вычегда и Печора.

Нарушение указанного запрета предусматривает административное наказание в виде денежного штрафа на сумму от 2 до 5 тысяч рублей, а также конфискации транспортного средства (судна) и других орудий добычи водных биологических ресурсов. В особых случаях нарушителей будут привлекать к уголовной ответственности.